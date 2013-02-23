کردستان از راهیابی به لیگ برتر بسکتبال محروم شد/ تیم شهرداری قربانی تصمیم های شخصی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهرداری سنندج که این بار با حمایت های مالی شهرداری سنندج راهی رقابت های دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور شده بود علیرغم ارائه بازی های خوب و مناسب در آخرین گام کم آورد و با قبول دو شکست پیاپی در مقابل تیم کاله مازندران در آخرین مرحله حذفی از راهیابی به رقابت های سوپر لیگ کشور بازماند.

تیم بسکتبال شهرداری سنندج در رقابت های این فصل از دسته اول با استفاده از بازیکنان بومی و جوان به ویژه در بازی های خانگی با حمایت های بی دریغ مردم ورزش دوست سنندج با کسب امتیازات مناسب توانست مرحله گروهی را با موفقیت پشت سرگذاشته و راهی مرحله حذفی شود که در اولین گام در مرحله حذفی این رقابت ها توانست تیم پرقدرت نیاوران تهران را از پیش رو بردارد.

بعد از حذف تیم نیاوران تهران و پیروزی شهرداری سنندج در دو بازی رفت و برگشت مقابل این تیم تهرانی، این بار حریف شهرداری سنندج تیم کاله مازندران بود که در دو بازی رفت و برگشت توانست نماینده بسکتبال کردستان را شکست داده و نماینده مازندران راهی رقابت های سوپر لیگ شده و کردستان یک فصل دیگر چشم انتظار حضور در سطح اول بسکتبال کشور باشد.

تیم شهرداری سنندج در بازی رفت در خانه خود همانند بازی های گذشته سرحال و آماده نشان نداد و به همین دلیل مغلوب کاله مازندران شد و در حالی که مسئولان این تیم با قاطعیت خبر از پیروزی این تیم در بازی برگشت را مطرح می کردند که بعد از ظهر جمعه چهارم اسفند ماه بار دیگر کاله مازندان با اختلاف تنها دو امتیاز شهرداری سنندج را از پیش روی برداشت و پرونده صعود کردستان به رقابت های لیگ برتربرای یک فصل دیگر بسته شد.

کردستان از سالهای بسیار دور گذشته تاکنون یکی از قطب های بسکتبال کشور بوده و هر زمان که برنامه ریزی مناسبی از سوی مسئولان ورزش کشور صورت گرفته است علیرغم محدودیت های اعتباری و مکان های ورزشی، بسکتبال این استان در میان سایر قطب ها خودنمایی کرده و توانمندی های جوانان مستعد این خطه از کشور را به نمایش گذاشته است.

هر چند که هم اکنون کردستان باشگاهی در سطح اول بسکتبال کشور ندارد ولی حضور بازیکنان این استان در تیم های ملی موید این نکته است که در صورت سرمایه گذاری در این بخش می توان کردستان را بار دیگر به عنوان قطب اصلی بسکتبال در میان سایر استانهای مستعد کشور مطرح کرد.

سامان ویسی و حامد سهرب نژاد آخرین بازیکنان کردستانی تیم ملی هستند که هر دو نفر در افتخارات چند سال اخیر بسکتبال ملی کشور سهیم بوده و امروز نیز در تیم های باشگاهی خود بازکین شاخص و اصلی هستند ولی بسکتبال کردستان در میان مشکلات ریز و درست دست و پا می زند و اسیر تصمیم های غیرکارشناسی مسئولان و متولیان این بخش شده است.

نماینده بسکتبال استان کردستان در شرایطی از صعود به رقابت های لیگ برتر در فصل آینده بازماند که از یک سال قبل و با به راه انداختن مانور تبلیغاتی از سوی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر سنندج وعده های متعدد برای تاسیس باشگاه و حمایت های کلان مالی مطرح شده بود که آنچه در عمل مشاهده شد با واقعیت آسمان تا زمین فاصله داشت.

هر چند که گفته می شود در طول یک فصل اخیر اعتباری حدود 50 میلیون تومان در سه نوبت از سوی شهرداری سنندج برای حمایت از نماینده بسکتبال کردستان پرداخت شده است که به دلیل نبود حمایت های مالی کافی این تیم با کمبود بازیکن در پست های مختلف مواجه بود و این کمبود در مراحل حساس رقابت ها به ویژه در دیدارهای پایانی گروهی و همچنین رقابت های حذفی خود را به خوبی نشان داد.

عدم توانایی مالی نماینده کردستان در رقابت های دسته اول بسکتبال کشور باعث شده بود که شمار زیادی از استعدادها و بازیکنان نخبه کردستان در سایر استانها فعالیت کنند و این کمبود بازیکن باعث شد تا شهرداری سنندج در بازی های حساس با مشکل جدی مواجه شده و این مشکل نیز زمینه ساز عدم صعود بسکتبال کردستان به رقابت های لیگ برتر شد.

در دیدار تیم های شهرداری سنندج و نیاوران تهران با بازگشت سامان نیلی از بازیکنان مستعد بسکتبال کردستان به این تیم، شاهد بازی بهتر و روان تری از نماینده کردستان بودیم و در حالی که همگان امیدوار بودند با تکیه بر نیروی جوانی بازیکنانی مستعد از جمله فواد کیانپور و همچنین تجربه رامین احمدیان و سامان نیلی نماینده کردستان سوپر لیگی شود که ناگهان سامان نیلی به دلیل مشکلات مالی راهی کردستان عراق شد تا سیامک ویسی مربی جوان و با دانش شهرداری سنندج با دست خالی و تنها پنج الی شش بازیکن به مصاف تیم قدرتمند کاله مازندران برود.

تداخل در تصمیم گیری ها و همچنین مانورهای تبلیغاتی از سوی شهردار سنندج، مسئولان هیئت و اعضای شورای اسلامی شهر سنندج به جای حمایت های واقعی از نماینده بسکتبال کردستان باعث شد تا خیل زیادی از علاقمندان به این رشته ورزشی که در هر شرایطی از تیم سنندج حمایت می کردند، مایوس شوند.

در حالی که در ابتدا گفته می شد که شهرداری سنندج با توجه به جذب اعتبارات میلیاردی در بخش عمرانی از طرف دولت طی دو سال اخیر قرار است در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی عملکرد بهتری داشته باشد که آنچه در نهایت به دست آمد بیشتر مانور تبلیغاتی شهردار و دیگر همراهان وی در این داستان بود و بار دیگر ورزش کردستان که دیواری کوتاه دارد در میان این هیاهو مظلوم واقع شد و بسکتبال کردستان هم قربانی تصمیم های اشتباه و غیرکارشناسی متولیان به ویژه مسئولان هیئت و شهرداری سنندج شد.

عدم برگزاری انتخابات هیئت بسکتبال کردستان، ادامه فعالیت های غیرقانونی کیانوش سلطان پور به عنوان رئیس هیئت در حالی که سه سال از موعد برگزاری انتخابات زمان گذشته است، حمایت های اندک و قطره چکانی مالی از سوی شهرداری، دعوای بی پایان شهرداری و اعضای شورای شهر در خصوص سرنوشت اعضای هیئت مدیره باشگاه شهرداری سنندج، نبود برنامه و چشم اندازی مناسب در عرصه ورزش باعث قربانی شدن بسکتبال کردستان شد.

در حالی که هر بار با حضور شهردار سنندج در سالن آزادی در حین بازی های این فصل بسکتبال خیل عظیم تماشاگران از وی تقدیر می کردند و یک صدا اسمش را فریاد می زدند ولی امروز باید این تصویر را به عنوان تاریک ترین نقطه بسکتبال کردستان جستجو کرد و به این نکته ایمان آورد که تمامی این اقدامات تنها یک مانور تبلیغاتی برای مطرح کردن چهره های خاصی در میان مردم بوده است و بس.

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گزارش؛ آرمان نصراللهی