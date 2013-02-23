به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات یک روزه که در سالن ورزشی حجاب آمل با رقابت 56 ورزشکار مرد وزن از هفت تیم شهرستانی مازندران برگزار شد، تیم بابل با کسب 168 امتیاز به مقام قهرمانی دست یافت. تیم آمل الف با 120 و شرکت نفت ولوله شمال با 80 امتیاز به ترتیب دوم وسوم شدند.

در نتایج انفرادی این مسابقات و در بخش مردان، صادق و مهدی یدالله زاده هر دو از بابل به ترتیب اول و دوم شدند و محمد رضاییان از آمل در رده سوم قرار گرفت.

در بخش زنان این مسابقات طاهره یدالله زاده از بابل عنوان نخست را از آن خود کرد. ماریا دانشیان از آمل و مینا نوربخش از شرکت نفت و لوله شمال در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

دبیر انجمن هیئت ورزشی شهرستان آمل گفت: در این مسابقات تیم هایی از آمل (دو تیم)، بابل ( دو تیم)، ساری، امیرکلا و شرکت نفت و لوله شمال بر روی 9 تابلو دارت با هم رقابت کردند.

احمد سفری افزود: هر تیم با چهار ورزشکار در بخش مردان و چهار ورزشکار در بخش زنان شرکت کرده و سطح کیفی مسابقات با توجه به اجرای قوانین جدید انجمن های ورزشی فدراسیون ورزشهای همگانی قابل قبول بوده است.

وی اضافه کرد: مسابقات به صورت تک حذفی انفرادی در دور مقدماتی و تیمی برگزار شد.