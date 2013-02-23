اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی سنندج انتخاب شدند/ افزایش مشارکت پزشکان در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز و همزمان با سراسر کشور انتخابات نظام پزشکی سنندج که شامل شهرستان های کامیاران، دیواندره و سنندج است برگزار شد و طی آن 17 نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی سنندج انتخاب شدند و طی روزهای آینده فعالیت خود را آغاز می کنند.

در انتخابات امروز که با حضور و استقبال خوب پزشکان در سنندج برگزار شد در مجموع نزدیک به 300 نفر شرکت کردند و به نامزدهای مورد نظر خود رای دادند.

مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نتابج به دست آمده در سنندج اظهار داشت: با توجه به انتخابات برگزار شده در بخش پزشکان عمومی و متخصص در نهایت 10 نفر حایز اکثریت آراء شدند و به همراه دو نفر دندانپزشک، دو نفر داروساز، یک نفر ماما، یک نفر فیزیوتراپ و یک نفر متصدی آزمایشگاه به عنوان اعضای هیئت مدیره این دوره انتخاب شدند.

محی الدین سجادی ادامه داد: هوشنگ پیرفلاح، کامبیز یزدان پناه، شعله شاه غیبی، بابک قطبی، فریبا فرهادی فر، هومن قصری، جعفر مبلغی، کیهان امامی، علی اشرف رادور و مجید منصوری به عنوان 10 پزشک عمومی و متخصص با رای پزشکان شرکت کننده به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.

وی گفت: در بخش داندانپزشک مصطفی فیضی و توفیق حیدریان حائز بیشترین رای شدند و در بخش داروساز آزیتا شکوهمند و بهار یوسف زمانی بیشترین رای را به دست آوردند.

مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بیان کرد: در بخش آزمایشگاه سهیلا محمدپور، در رشته مامایی روناک شاهویی و رشته فیزیوتراپی نیز جلیل مارابی به عنوان اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی سنندج انتخاب شدند.

در این دوره از انتخابات نظام پزشکی سنندج در مجموع 27 نفر در بخش های مختلف از حوزه انتخابیه شهرستان های کامیاران، دیواندره و سنندج کاندید شده بودند که در نهایت با شرکت 290 نفر و شمارش آراء 17 نفر با کسب بیشترین رای به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.

بر اساس قانون اعضای جدید هیئت مدیره باید طی روزهای آینده و با تائید انتخابات از سوی نهادهای مسئول رئیس نظام پزشکی سنندج را از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب کنند.