به گزارش خبرنگار مهر، هفته‌ گذشته محمد عباسی، وزیر ورزش ایران برای دیدار با وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک ترکیه راهی این کشور شد. در این سفر محمدعلی شجاعی، رییس فدراسیون تیروکمان ایران هم حضور داشت که وی به همراه محمد عباسی، وزیر ورزش ایران با رئیس فدراسیون جهانی تیراندازی باکمان که تصدیگری ریاست کمیته ملی المپیک ترکیه را هم داراست در خصوص مشکلات پیش آمده برای فدراسیون ایران به صحبت و گفتگو پرداختند.

در همین راستا محمدعلی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سفر به ترکیه تصریح کرد: "ارده نر"، رئیس فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان، ریاست کمیته ملی المپیک ترکیه را هم برعهده دارد. محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان در سفر به ترکیه ضمن دیدار با وزیر ورزش این کشور با رئیس کمیته ملی المپیک آنها هم نشستی داشت.

وی با بیان اینکه در جلسه با وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک ترکیه در خصوص کل ورزش ایران و ترکیه بحث و تبادل نظر شد، ادامه داد: یکی از مباحثی که به صورت ویژه در نشست با رئیس کمیته ملی المپیک ترکیه در آن خصوص صحبت شد، موضوع فدراسیون تیراندازی با کمان ایران بود.

شجاعی با بیان اینکه محمد عباسی توضیحاتی کلی در خصوص ورزش و رشته تیراندازی با کمان ایران در این ملاقات ارائه کرد، اظهار داشت: در همان جلسه "ارده نر"، رئیس فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان از من حمایت زیادی کرد و گفت عملکرد یک ساله رئیس فدراسیون ایران را رصد و از آن رضایت داریم. او همچنین خاطرنشان کرد که من مورد تاییدشان هستم و حمایت‌های لازم را از انجام می‌دهند.

وی افزود: رئیس فدراسیون جهانی در این نشست اظهار داشت که ما بحث شخص را نداریم بلکه حرف اصلی ما اساسنامه‌ای است و باید انتخاب روسای فدراسیون های ورزشی بر اساس مقررات و قوانین باشد.

شجاعی در پاسخ به این پرسش که بحث تعلیق فدراسیون ایران به کجا کشیده شد؟ اظهار داشت: در این خصوص به رئیس فدراسیون جهانی اطلاعات بیشتری ارائه دادیم. به او گفتیم که دوره ریاست کریم صفایی در فدراسیون به اتمام رسیده بود. از طرفی هم وزیر به او گفت که من انتصابی نیستم بلکه با همان مجمعی که کریم صفایی روی کار آمده است به روی کار آمده‌ام.

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان ایران در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس فدراسیون جهانی از ارائه توضیحات شما قانع شد؟ تاکید کرد: مدارک مربوط به بعد از انتخابات را هم ارائه دادیم. او قول داد که بررسی مجددی در فدراسیون ما داشته باشند. البته قولی در خصوص رفع تعلیق فدراسیون به ما داده نشد اما گفتند که مسائل مربوط به شما را بازبینی می‌کنیم. به نظرم صحبت کلی رضایت بخش بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، چند ماه قبل فدراسیون جهانی تیروکمان در نامه‌ای رسمی خطاب به کمیته ملی المپیک اعلام کرده بود تیروکمان ایران تعلیق است. حال باید دید رئیس فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان برای رفع مشکل فدراسیون ایران ضوابط را مد نظر می‌گیرد یا روابط را!