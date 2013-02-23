جشن روز مهندس در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گلستان شامگاه جمعه در این مراسم گفت: امسال بنا به فرمايش مقام معظم رهبري و با تكيه بر سرمايه ايراني كه همان متخصصان و مهندسان ايراني است، توانستيم توليد ناخالص ملي را بالا ببريم و در واقع امروز فرصتي براي اثبات شايستگي هاست.

حسین ويزواري افزود: براي همه ما روز مهندس يعني روز تلاش و كوشش است و در واقع مهندسان بازوان توانمند ساز اين مرز و بوم هستند كه سرمايه كلان كشور را در رسيدن به توسعه پايدار به شتاب قابل قبولي مي رسانند.

وي ادامه داد: در واقع هر آنچه كه ما امروز داريم از فكر، انديشه و دست اين مهندسان است كه با اميد در مسير سازندگي با همت و تلاش خود به پيش مي برند.

وي ابراز کرد: هيئت مديره دوره ششم از زمان استقرار خود در نظر دارد در كنار تكاليف قانوني و فعاليت ها نگاه ويژه اي به مهندسان داشته باشد.

ویزواری با اشاره به تاسيس شركت تعاوني اين سازمان اضافه كرد: اميدواريم اين شركت با حمايت مهندسان، خريد سهام و همچنين حمايت مسئولان به زودي افتتاح شود.

رئیس نظام مهندسی ساختمان گلستان اظهار داشت: مسلما رمز موفقيت در هر كاري همدلي، وفاق و كنار هم بودن است و مهندس توانسته اين خصوصيت ها را به واقعيت تبديل كند .

بیش از پنج هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان هستند.