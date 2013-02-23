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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۳۴

جشن روز مهندس در گرگان برگزار شد

جشن روز مهندس در گرگان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مراسم جشن روز مهندس با حضور اعضای سازمان نظام مهندسی گلستان در گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گلستان شامگاه جمعه در این مراسم گفت: امسال بنا به فرمايش مقام معظم رهبري و با تكيه بر سرمايه ايراني كه همان متخصصان و مهندسان ايراني است، توانستيم توليد ناخالص ملي را بالا ببريم و در واقع امروز فرصتي براي اثبات شايستگي هاست.

حسین ويزواري افزود: براي همه ما روز مهندس يعني روز تلاش و كوشش است  و در واقع مهندسان بازوان توانمند ساز اين مرز و بوم هستند كه سرمايه كلان كشور را در رسيدن به توسعه پايدار به شتاب قابل قبولي مي رسانند.
 
وي ادامه داد: در واقع هر آنچه كه ما امروز داريم از فكر، انديشه و دست اين مهندسان است كه با اميد در مسير سازندگي با همت و تلاش خود به پيش مي برند.
 
وي ابراز کرد: هيئت مديره دوره ششم از زمان استقرار خود در نظر دارد در كنار تكاليف قانوني و فعاليت ها نگاه ويژه اي به مهندسان داشته باشد.
 
ویزواری با اشاره به تاسيس شركت تعاوني اين سازمان اضافه كرد: اميدواريم اين شركت با حمايت مهندسان، خريد سهام و همچنين حمايت مسئولان به زودي  افتتاح شود.
 
رئیس نظام مهندسی ساختمان گلستان اظهار داشت: مسلما رمز موفقيت در هر كاري همدلي، وفاق و كنار هم بودن است و مهندس توانسته اين خصوصيت ها را به واقعيت تبديل كند .
 
بیش از پنج هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان هستند.
کد مطلب 2003873

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