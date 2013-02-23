به گزارش خبرنگار مهر، این اردو 16 اسفندماه در تهران آغاز می شود و جودوکارانی از کشورهای تونس، ارمنستان و گرجستان به همراه تیم های ملی کشورمان در رده های مختلف سنی به مدت 10 روز در تهران به تمرین خواهند پرداخت. در پایان این اردو یک رقابت چهارجانیه دوستانه نیز بین جودوکاران حاضر در اردو برگزار خواهد شد. در ترکیب دو تیم ارمنستان و گرجستان جودوکاران مطرحی حضور دارند.

فدراسیون جودو در تلاش است از فرصت برپایی این اردوی مشترک استفاده کرده و به استانها نیز سهمیه ای برای اعزام جودوکاران مطرح خود به این اردو داده شود. تیم ملی جودو مدتی قبل در اردوی مشترک تونس حضور يافت و این اردو نیز در راستای تبادل همکاری با تونسی ها تشکیل شده که گرجستان و ارمنستان نیز به دعوت کشورمان جودوکاران خود را به تهران اعزام می کنند.

کشور الجزایر نیز قرار بود در این اردو حضور پیدا کند که از سفر به تهران انصراف داد. ضمن اینکه دو تیم تاجیکستان وعراق نیز به اردو دعوت شده اند که تا کنون جوابی مبنی بر حضور يا عدم حضور خود را اعلام نکردند.