تثبیت صدرنشینی نیروی زمینی در لیگ دسته اول جودو

به گزارش خبرنگار مهر،، رقابتهای این هفته در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار شد که طی آن نیروزی زمینی ارتش با کسب سه پیروزی متوالی جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرد. این تیم در مهمترین دیدار هفته مقابل پالایش گاز ایلام تیم دوم جدول در یک مبارزه نزدیک 5 بر 3 صاحب پیروزی شد تا جمع امتیازات خود به عدد 24 رسانده و به تنهایی در صدر جدول بایستد.

مسابقات این هفته در حضور آرش میراسماعیلی نایب رئیس فدراسیون و کادر فنی تیم ملی برگزار شد. ضمن اینکه قبل از آغاز رقابتها جلسه هماهنگی داوران با قوانین جدید و با تدریس مسئول کمیته داوران برگزار شد. ضمن اینکه در جریان مبارزات در صورت بروز اشتباه در اجرای قوانین جدید مسئول عزیزی مسئول کمیته داوران نسبت به رفع اشکال اقدام می نمود.

در پایان هفته سوم نیز نیروی زمینی ارتش با 24 امتیاز در صدر قرار گرفت. پالایش گاز ایلام با 18 امتیاز در جای دوم ایستاد و ایران خودرو تبریز با 15 امتیاز در مکان سوم ایستاد. روان سماتک با 13 امتیاز، امید چناران با 12 امتیاز، تجارت گستران خوارزمی با 6 امتیاز، شهرداری ساوه با 4 و آکادمی ملی جودو با 3 امتیاز مکانهای چهارم تا هشتم را در اختیار دارند.

نتایج دیدارهای هفته سوم لیگ دسته یک:

دور ششم:

* ایران خودرو تبریز 3– روان کار سماتیک 6

* امید چناران 2 – پالایش گاز ایلام 7

* تجارت گستران خوارزمی 2 – نیروی زمینی ارتش 7

* آکادمی ملی جودو 3– شهرداری ساوه 6

دور هفتم:

* امید چناران 7– روانکار سماتیک 2

* ایران خودرو تبریز 4 – تجارت گستران خوارزمی 3

* پالایش گاز ایلام 8 – آکادمی ملی جودو یک

* شهرداری ساوه صفر – نیروی زمینی ارتش 9

شروع دور برگشت:

* تجارت گستران خوارزمی 3 – روانکار سماتیک6

* آکادمی ملی جودو يک – امید چناران 8

* ایران خودرو تبریز 6 – شهرداری ساوه 3

* نیروی زمینی ارتش 5 – پالایش گاز ایلام 3