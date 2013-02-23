حبیب فکـوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دومین نمایشگاه تخصصی هوشمندسازی و رباتیک مدارس استان بوشهر با حضور یوسف نوری رئيس مركز فناوري اطلاعات و آمار وزارت آموزش و پرورش و مسئولان استانی یکشنبه ششم اسفند ساعت هشت صبح در مجتمع فرهنگی ورزشی آزادگان بوشهر افتتاح می شود.

وی ادامه داد: این نمایشگاه شامل 15 غرفه است که تمامی محتوای تولیدی و عرضه ای به نمایش گذاشته شده در این غرفه‌ها سخت‌افزار و نرم‌افزارهای هوشمندسازی و رباتیک مدارس است.

معاون اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: این نمایشگاه به مدت چهار روز از ساعت هشت صبح الی 20 شب آماده بازدید دانش آموزان، فرهنگیان، عموم مردم و علاقمندان بوشهری است.

وی از برگزاری کارگاه آموزشی در این نمایشگاه خبر داد و گفت: این کارگاه آموزشی ویژه دانش آموزان سه دوره تحصیلی به منظور آشنایی بیشتر با تجهیز مدارس، آخرین فناوری هوشمندسازی، آموزش فرهنگیان و دانش آموزان با کلاس‌های هوشمند است که برای هر دانش آموز تا سقف چهار ساعت آموزش ارائه می‌شود.

فکوری عنوان کرد: در این نمایشگاه ربات‌های تولید شده توسط دانش آموزان بوشهری در دو غرفه برای بازدید کنندگان هم استانی ارائه می‌شود.

معاون آموزش و پرورش بوشهر از حضور 10 شرکت بومی در قالب 10 غرفه که در زمینه سیستم هوشمندسازی فعالیت دارند خبر داد و اظهار داشت: غرفه‌های شرکت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سیستم هوشمندسازی شامل محصولات عرضه‌ای برد، تبلت، دیتا پروژکتور، لب تاپ و کیت هوشمند است و برای فرهنگیان به‌صورت اقساط قابل عرضه است.

رونمایی از اولین سخت‌افزار سیستم حضور و غیاب دانش‌آموزان در بوشهر

وی ادامه داد: برای اولین بار از سخت افزار سیستم حضور و غیاب دانش آموزان در دومین نمایشگاه تخصصی هوشمندسازی و رباتیک مدارس استان بوشهر رونمایی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این سیستم به صورت هوشمند حضور و غیاب دانش آموزان را ثبت می کند، گفت: بعد از نصب این سیستم در مدارس و صدور کارت هوشمند حضور و غیاب برای محصلین، تمامی اطلاعات ورود و خروج دانش آموزان ثبت و به دو شیوه پیامکی و پست الکترونیکی از طریق سیستم هوشمند به والدین و مدیران آموزشگاه اطلاع رسانی می شود.

فکوری در ادامه افزود: از دیگر قابلیت کارت هوشمند حضور و غیاب محصلین، شارژ مالی بعنوان کیف پول الکترونیکی دانش آموزان جهت خرید از تمامی فروشگاه های سراسری در کشور است.