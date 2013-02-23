نخستین جشنواره کاریکاتور با عنوان تولید ملی در زاهدان برگزار شد

دبیر بخش هنری همایش جوانان و تولید ملی صبح امروز در حاشیه برگزاری همایش جوان و تولید ملی در گفتگو با مهر از برگزاری نخستین جشنواره کاریکاتور با هدف استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های کاریکاتور در موضوع تولید ملی خبر داد.

مازیار بیژنی آسیب شناسی فضای داخلی تولید را یکی دیگر از اهداف دنبال شده در این جشنواره اعلام کرد و گفت: از تعداد 400 اثر رسیده به این دبیرخانه تعداد 140 اثر توسط 10 داور مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: آثار منتخب این جشنواره بزودی در قالب کتاب به چاپ و در معرض استفاده علاقمندان قرار خواهد گرفت.

