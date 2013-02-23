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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۰۷

بیژنی در گفتگو با مهر:

نخستین جشنواره کاریکاتور با عنوان تولید ملی در زاهدان برگزار شد

نخستین جشنواره کاریکاتور با عنوان تولید ملی در زاهدان برگزار شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: نخستین جشنواره کاریکاتور با عنوان تولید ملی در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.

دبیر بخش هنری همایش  جوانان و تولید ملی صبح امروز در حاشیه برگزاری همایش جوان و تولید ملی در گفتگو با مهر از برگزاری نخستین جشنواره کاریکاتور  با هدف استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های کاریکاتور در موضوع تولید ملی خبر داد.

مازیار بیژنی  آسیب شناسی فضای داخلی تولید را یکی دیگر از اهداف دنبال شده در این جشنواره اعلام کرد و گفت: از  تعداد 400  اثر  رسیده به این دبیرخانه تعداد 140 اثر توسط 10 داور  مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: آثار منتخب  این جشنواره بزودی در قالب کتاب به چاپ و در معرض استفاده علاقمندان قرار خواهد گرفت.
 

کد مطلب 2003892

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