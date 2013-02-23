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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۳۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌ مهر - گروه‌‌ ورزشی: برگزاری روز پایانی از هفته بیست و هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و پیگیری مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه پنجم اسفندماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با دوازدهم ربیع الثانی سال 1434 هجری قمری و بیستم و سوم فوریه سال 2013 میلادی.

- هفته بیست و هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری سه دیدار طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:
* مس کرمان ـ راه‌آهن تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه امام علی کرمان
* نفت تهران ـ  گهر دورود، ساعت 16، ورزشگاه دستگردی تهران
* داماش گیلان ـ صبای قم، ساعت 16، ورزشگاه عضدی رشت

- روز دوم از هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* مایورکا - ختافه
* زاراگوزا - والنسیا
* دپورتیوو لاکرونیا - رئال مادرید
* بارسلونا - سویا

- هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا امشب با انجام دیدار پالرمو با جنوآ آغاز می‌شود.

- روز دوم از هفته بیست و سوم رقابتهای فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با انجام دیدارهای زیر پیگیری می‌شود.
* اشتوتگارت - نورنبرگ
* بایرن مونیخ - وردربرمن
* هانوفر - هامبورگ
* ماینتس - وولفسبورگ
* آسبورگ - هوفنهایم
* شالکه - فورتنا دوسلدورف

- هفته بیست و هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* فولهام - استوک سیتی
* آرسنال - آستون ویلا
* نوریچ سیتی - اورتون
* کوئینزپارک رنجرز - منچستریونایتد
* ردینگ - ویگان
* وست بروموویچ - ساندرلند

کد مطلب 2003900

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