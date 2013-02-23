تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه پنجم اسفندماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با دوازدهم ربیع الثانی سال 1434 هجری قمری و بیستم و سوم فوریه سال 2013 میلادی.

- هفته بیست و هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری سه دیدار طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:

* مس کرمان ـ راه‌آهن تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه امام علی کرمان

* نفت تهران ـ گهر دورود، ساعت 16، ورزشگاه دستگردی تهران

* داماش گیلان ـ صبای قم، ساعت 16، ورزشگاه عضدی رشت

- روز دوم از هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* مایورکا - ختافه

* زاراگوزا - والنسیا

* دپورتیوو لاکرونیا - رئال مادرید

* بارسلونا - سویا

- هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا امشب با انجام دیدار پالرمو با جنوآ آغاز می‌شود.

- روز دوم از هفته بیست و سوم رقابتهای فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با انجام دیدارهای زیر پیگیری می‌شود.

* اشتوتگارت - نورنبرگ

* بایرن مونیخ - وردربرمن

* هانوفر - هامبورگ

* ماینتس - وولفسبورگ

* آسبورگ - هوفنهایم

* شالکه - فورتنا دوسلدورف

- هفته بیست و هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* فولهام - استوک سیتی

* آرسنال - آستون ویلا

* نوریچ سیتی - اورتون

* کوئینزپارک رنجرز - منچستریونایتد

* ردینگ - ویگان

* وست بروموویچ - ساندرلند