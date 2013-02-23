تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه پنجم اسفندماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با دوازدهم ربیع الثانی سال 1434 هجری قمری و بیستم و سوم فوریه سال 2013 میلادی.
- هفته بیست و هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری سه دیدار طبق برنامه زیر به پایان میرسد:
* مس کرمان ـ راهآهن تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه امام علی کرمان
* نفت تهران ـ گهر دورود، ساعت 16، ورزشگاه دستگردی تهران
* داماش گیلان ـ صبای قم، ساعت 16، ورزشگاه عضدی رشت
- روز دوم از هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* مایورکا - ختافه
* زاراگوزا - والنسیا
* دپورتیوو لاکرونیا - رئال مادرید
* بارسلونا - سویا
- هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا امشب با انجام دیدار پالرمو با جنوآ آغاز میشود.
- روز دوم از هفته بیست و سوم رقابتهای فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با انجام دیدارهای زیر پیگیری میشود.
* اشتوتگارت - نورنبرگ
* بایرن مونیخ - وردربرمن
* هانوفر - هامبورگ
* ماینتس - وولفسبورگ
* آسبورگ - هوفنهایم
* شالکه - فورتنا دوسلدورف
- هفته بیست و هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* فولهام - استوک سیتی
* آرسنال - آستون ویلا
* نوریچ سیتی - اورتون
* کوئینزپارک رنجرز - منچستریونایتد
* ردینگ - ویگان
* وست بروموویچ - ساندرلند
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