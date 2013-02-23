مساجد جايگاه ويژه اي در رشد فرهنگ ديني دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عليپور شامگاه جمعه در ديدار با روحاني مستقر شهرک شهيد مدني و مسئولان کانون فرهنگي تبليغي غريب مدينه این شهرک به نقش محوري مساجد در دوران انقلاب اسلامي اشاره کرد و افزود: در مساجد است که ارزشهاي اسلامي، راه امام و خط سيري که مقام معظم رهبري ترسيم فرموده اند حفظ و تبيين مي شود.



حجت الاسلام سعيد عليپور عنوان کرد: برنامه اصلي کانونهاي فرهنگي تبليغي را توجه به اقامه نماز جماعت و ترغيب جوانان به حضور در مساجد و پيشبرد اهداف نظام اسلامي در دل مردم است.



رئيس اداره تبليغات اسلامي انديمشک تصريح کرد: خوشبختانه امروز جمهوري اسلامي ايران، جوانان متدين و فرهيخته اي را به عنوان پشتوانه اصلي خود دارد که همه اينها مرهون هدايتهاي پيامبرگونه امام راحل (ره)، خون شهدا و رهنمودهاي مقام عظماي ولايت است.



