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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۵۰

علیپور:

مساجد جايگاه ويژه اي در رشد فرهنگ ديني دارند

مساجد جايگاه ويژه اي در رشد فرهنگ ديني دارند

اندیمشک - خبرگزاری مهر: رئيس اداره تبليغات اسلامي انديمشک گفت: مساجد به عنوان اولين بناي مورد توجه پیامبر اسلام، داراي نقش و جايگاه ويژه اي در رشد فرهنگ ديني مردم دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عليپور شامگاه جمعه در ديدار با روحاني مستقر شهرک شهيد مدني و مسئولان کانون فرهنگي تبليغي غريب مدينه این شهرک به نقش محوري مساجد در دوران انقلاب اسلامي اشاره کرد و افزود: در مساجد است که ارزشهاي اسلامي، راه امام و خط سيري که مقام معظم رهبري ترسيم فرموده اند حفظ و تبيين مي شود.

حجت الاسلام سعيد عليپور عنوان کرد: برنامه اصلي کانونهاي فرهنگي تبليغي را توجه به اقامه نماز جماعت و ترغيب جوانان به حضور در مساجد و پيشبرد اهداف نظام اسلامي در دل مردم است.

رئيس اداره تبليغات اسلامي انديمشک تصريح کرد: خوشبختانه امروز جمهوري اسلامي ايران، جوانان متدين و فرهيخته اي را به عنوان پشتوانه اصلي خود دارد که همه اينها مرهون هدايتهاي پيامبرگونه امام راحل (ره)، خون شهدا و رهنمودهاي مقام عظماي ولايت است.
 
 

کد مطلب 2003908

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