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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۰۴

معاون اول رئیس جمهور وارد خوزستان شد

معاون اول رئیس جمهور وارد خوزستان شد

اهواز - خبرگزاری مهر: محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای افتتاح چند طرح عمرانی صبح امروز وارد خوزستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیمی صبح امروز شنبه با استقبال استاندار خوزستان وارد فرودگاه اهواز و بلافاصله عازم شهرستان مسجدسلیمان اولین شهر نفتی خاورمیانه شد.

وی قرار است در این سفر هفت هزار واحد مسکونی طرح مهر خوزستان را به صورت نمادین در مسجدسلیمان افتتاح کند و در این شهر کلید یک واحد مسکونی را به صاحب خانه تحویل دهد.

افتتاح طرح انتقال منازل مسکونی آلوده به نفت در سایت جدید از جمله طرح های افتتاحی در این سفر به شمار می رود.

همچنین معاون اول رئیس جمهور بعد از آن به بندرامام خمینی سفر می کند تا 11 طرح بندری را در این مجتمع بندری این شهر افتتاح کند.

در عین حال در این سفر بندر تجاری صیادی شادگان كه بعد از جنگ تحمیلی با مشكلات و محدودیتهای آبراهی مواجه بود امروز با حضورمحمدرضا رحیمی افتتاح می شود. این طرح از مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان خوزستان بوده كه با صرف اعتباری معادل 250 میلیارد ریال اجرا شده است.

وزرای راه و شهرسازی، نفت و صنعت و معدن رحیمی را در این سفر همراهی می کنند.

کد مطلب 2003913

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