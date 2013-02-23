تعیین تکلیف استادان اخراجی دانشگاه آزاد/ ادامه روند جذب حق التدریس

فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این موضوع که مسئول مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم اعلام کرده این دانشگاه اطلاعاتی در خصوص میزان استادان تمام وقت و نیمه وقت در اختیار این وزارتخانه قرار نمی دهد، گفت: کارشناسان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اگر به پایگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد رجوع کنند، می توانند به راحتی دسترسی کاملی به اطلاعات داشته باشند، این حرف اصلاً از پایه اشتباه است، ممکن است شخص به طور کامل در جریان نبوده یا منظور دیگری داشته است.

وی ادامه داد: نگاه آموزش عالی دولتی و کارشناسان نسبت به جذب هیئت علمی در دانشگاههای غیردولتی و آزاد باید تغییر کند، آنان تاکید می کنند اگر قرار باشد رشته ای در دانشگاه ایجاد شود باید سه استادیار تمام وقت داشته باشیم، وقتی استادی کار و کلاس ندارد از نظر اقتصادی به نفع مجموعه نیست که بیکار بماند تا یک روزی کار برایش فراهم شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه استادان حق التدریس برای دانشگاههای غیردولتی و آزاد اسلامی بسیار اهمیت دارند، اظهار داشت: پیکره استادان تمام وقت باید برای این مجموعه ها تقلیل یابد چون بحث اقتصاد در این دانشگاهها حساس و حیاتی است.

به گفته دانشجو شیوه حق التدریس یکی از روشهای مناسب همکاری استادان با دانشگاه آزاد اسلامی است و واحدهای تهران می توانند حق التدریس جذب کنند.

این مقام مسئول دانشگاه آزاد اسلامی، از فعالیت 20 هزار استاد تمام وقت در این دانشگاه خبر داد و درباره تکلیف برخی استادان اخراجی این دانشگاه در زمان مدیریت پیشین، گفت: بحث اخراج فقط در قالب هیئتهای انتظامی اعضای هیئت علمی آن هم برای فعالیتهای غیرمعقول مثل غیبتهای سالانه، عدم ارتقا و داشتن رکود علمی امکانپذیر است؛ در صورتیکه استادی دارای این مشکلات باشد کاری نمی توان انجام داد اگر علت اخراج این استادان خارج از قواعد اعلام شده باشد، با اعلام درخواست و شکایت، می توان به مشکلاتشان رسیدگی کرد تا به تدریس بازگردند.

دانشجو در این باره تاکید کرد: نگاهمان این نیست که مشکلات این قبیل استادان را بازنگری نکنیم و در این باره تصمیم گیری مستقل انجام خواهیم داد.