کار و تلاش نقش مثبتی در تعالی شخصیت انسان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی تقوی صبح شنبه در نشستی با معتمدین بازار دامغان در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان ضمن بیان اینکه در آموزه های دینی اسلام از کار و تلاش به عنوان وظیفه و تکلیف یاد شده است، افزود: این امر در نگرش ديني براي تأمين نيازهاي فردي و اجتماعي ضرورتي و اجتناب ناپذير است.

وی تصریح کرد: کار و تلاش اقتصادی علاوه بر نقش مثبت در تعالی شخصیت انسان و کسب درآمد، توسعه و پیشرفت جامعه را در پی دارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان ضمن تاکید بر اینکه کار منشاء اصلی تولید ثروت است، اظهار داشت: در بینش و تفکر اسلامی، کار خلاق و مولد منشاء کسب مال و درآمد و کلید استفاده از منابع طبیعی و خدادادی است.

تقوی با بیان اینکه اقتصاد در دين اسلام کمک مي کند تا حيات اقتصادي جامعه به نحوي تنظيم شود گفت: عموم افراد باید از این امر بهره برداري مناسبي داشته باشند.

وي با اشاره به ويژگي بازار اقتصاد اسلامي افزود: از ويژگي هاي بازار اقتصاد اسلامي آن است که آثار اقتصادي آن توام با آثار معنوي باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان در خاتمه اظهار داشت: کسبه و بازاري بايد در آموختن احکام معارف ديني و اقتصاد اسلامي جهت کسب و کار حلال اهتمام جدی داشته باشد و به آنها عمل کند.

بنا بر این گزارش: این نشست در راستای کیفیت بخشی به كارگاه های آموزشی احکام کسب و کار که به همت اداره تبلیغات اسلامی و اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان برگزار شد که هر کدام از حظار پیرامون این موضوع به بحث وتبادل نظر پرداختند.

اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان از ابتدای سال تا کنون یازده كارگاه های آموزشی مکاسب جهت بهبود زير ساخت‌های اخلاقی و احكام در کسب روزی حلال برگزار کرده است.

