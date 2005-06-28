عراق 60 هزار تن برنج از آمريكا مي خرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از خبرگزاري كويت، يكي از مقامات وزارت بازرگاني عراق اعلام كرد كه اين كشور قرارداد خريد 60 هزار تن برنج را با "فدراسيون برنج آمريكا"منعقد كرده است.

بر اساس اين گزارش، فدراسيون برنج آمريكا بزرگترين توليد كننده و صادركننده خصوصي برنج در آمريكا است.

اين گزارش حاكي است، 27 هزار تن برنج طي هفته گذشته وارد بندر ام القصر شده است و در بخشهاي مختلف عراق توزيع خواهد شد.

اين گزارش مي افزايد، 33 هزار تن برنج مابقي نيز تا يك هفته آينده وارد عراق خواهد شد.

بر اساس اين گزارش، بازار عراق طي سالهاي گذشته به طور معمول سالانه حدود 500 هزار تن برنج آمريكايي مصرف كرده است.

همچنين تخمين زده مي شود كه هم اكنون بازار عراق سالانه نيازمند 1.5 ميليون تن برنج است.