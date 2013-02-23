کارگاه آموزش احکام کسب و کار در بيارجمند برگزار می شود

حجت الاسلام اسماعيل عباس نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاري کارگاه آموزش احکام کسب و کار در بيارجمند افزود: اين کارگاه به منظور آشنايي بازاریان جهت کسب روزي حلال برگزار مي شود.

وي آموزش تخصصي متناسب با نيازهاي گروهاي مختلف جامعه در موضوعات ديني و فرهنگي، اهتمام جدي در نهادينه کردن احکام و اخلاق اسلامي در رويه اجرايي عقود و قراردادها و دادوستدهاي جامعه بر اساس شرع مقدس اسلام را از ديگر اهداف برگزاري کارگاه آموزش احکام کسب و کار در بيارجمند برشمرد.

عباس نژاد اظهار داشت: آگاهي بخشي در حوزه نحوه معاملات و کسب روزي حلال در راستاي ترويج بيش از پيش آموزه هاي ديني متناسب با صنوف مختلف جامعه و بازاريان در برگزاري اين کارگاه آموزشي مورد توجه است.

مسئول کانون فرهنگي تبليغي بيارجمند، آموزش بصورت مستمر در راستاي تحقق عدالت کسب و کار و روزي حلال در جامعه متناسب با نياز مخاطبان را از برنامه هاي مهم اين کانون عنوان کرد.

وي در پايان خاطر نشان کرد: کارگاه آموزشي اصناف، در قالب حداقل چهار ساعت و حداکثر 12 ساعت از شامگاه شنبه بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع بيارجمند با حضور حجت الاسلام محمد رضا احمدي امام جمعه این شهر برگزار و بعد از ارزشيابي، گواهي پايان نامه صادر خواهد شد.

