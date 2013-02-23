کاسترو توسعه مناسبات راهبردی کوبا و ایران را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر،علی سعید لو در رأس هیئتی بازرگانی و بانکی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور اسلامی ایران ، با رائول کاسترو روس ، رئیس جمهور کوبا دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که وزیر امور خارجه کوبا برونو رودریگز و علی چگنی ، سفیر جمهوری اسلامی ایران ، حضور داشتند ، طرفین راه های گسترش روابط دو کشور را رایزنی نمودند.

رئیس جمهور کوبا در این دیدار صمیمانه ، ضمن تشکر از پیام همبستگی و دوستی رئیس جمهور اسلامی ایران ، از سطح روابط موجود میان دو کشور ابراز رضایت نمود و خواهان گسترش هر چه بیشتر مناسبات راهبردی دو کشور شد .

وی با تبریک موفقیت های مختلف جمهوری اسلامی ایران در عرصه های علمی و فن آوری علی رغم تحریم های دشمنان برای مسئولین و ملت ایران در راه استقلال اقتصادی و توسعه علمی آرزوی موفقیت نمود .

وی با ارائه تحلیلی از اوضاع منطقه آمریکای لاتین ، روند استقلال علمی ملت های این قاره از استعمارگران و سلطه گران ، آینده این منطقه از جهان را ، آینده ای روشن ، مستقل و رو به پیشرفت توصیف کرد .

علی سعید لونیز ضمن ابلاغ سلام های گرم ریاست جمهوری اسلامی ایران و تسلیم پیام ایشان به همتای کوبایی ، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای گسترش هر چه بیشتر روابط فیما بین اعلام داشت .

وی ضمن ارائه گزارشی از تدابیر و دستاورد های کشورمان در مقابله با تحریم های ظالمانه علیه آن ، ضعف و آسیب پذیری نظام استکبار در برابر اراده قوی ملت های آزاده و عدالت خواه را یک امر حتمی و تابع سنن الهی برشمرد .