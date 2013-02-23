ایران آمادگی خود را برای انجام مذاکرات سازنده میان تهران و واشنگتن اعلام کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک طی سخنرانی در« انجمن آسیا»ی نیویورک ،سیاست کنونی آمریکا در قبال ایران موسوم به سیاست دو سویه فشار و تعامل را فاقد منطق و اجتماع ضدین دانست و تاکید کرد : بطور اصولی جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای انجام مذاکرات سازنده بر مبنای احترام متقابل میان تهران و واشنگتن اعلام نموده است ،اما ایران تحت فشار و تهدید مذاکره نخواهد کرد .



سفیر و نماینده دائم کشورمان در جلسه ای با حضور بيش از ٢٠٠ نفر از مقامات ارشد سازمان ملل متحد ، سفرا و نمایندگان دائم کشورها نزد سازمان ملل متحد ، دیپلماتهای مقیم نیویورک ، نخبگان و دانشگاهیان آمریکایی و همچنین برخی مقام های پیشین آمریکا، در موسسه «انجمن آسیا»ی نیویورک ، دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در خصوص مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5،آخرین تحولات در مناسبات ایران و امریکا و سیاستهای منطقه ای کشورمان را تشریح نمود.



محمد خزاعی با نقل فرازهائی از فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص موضوع مذاکره با آمریکا افزود : رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند ما منطقی هستیم ، مقامات و مردم ما منطقی هستند ورفتار منطقی را درک می کنند ، آمریکائیها باید نشان دهند که نمی خواهند تهدید کنند و نشان دهند که آماده رفتار و گفتار منطقی هستند .



سفیر و نماینده دائم کشورمان با اشاره به پیشنهادات اخیر امریکا برای گفتگوی مستقیم تصریح کرد : همانگونه که اعلام کرده ایم ، در صورتیکه آمریکا تعهد خود را به گفتگو بر پایه احترام متقابل نشان دهد و بطور مستمر شاهد اعمال فشار علیه ایران نباشیم ، ما گفتگو را گامی در جهت ایجاد فضای اعتماد و مسیری درست ارزیابی می کنیم .



محمد خزاعی اضافه کرد :اگر شرایطی ایجاد شود که مابدانیم گفتگو نتیجه مند است ،مطمئنا آن را بطور جدی مورد توجه قرار خواهیم داد .لذا برای غلبه بر شرایط کنونی باید زمینه مساعدی فراهم شود که برخی از مهمترین عوامل موثر در تغییر این شرایط عبارتند از :تغییر برداشت کنونی آمریکا از مذاکرات ،احترام متقابل به حاکمیت دملی و مستقل ایران ،عدم مداخله در امور داخلی ایران ،اعتماد سازی دو طرفه ،کنار گذاشتن سیاستهای متناقض فشار و تعامل ،وجود حسن نیت و اراده سیاسی برای تفاهم احساس ضرورت نسبت به همکاریهای دوجانبه در منطقه و تمرکز بر منافع مشترک گسترده میان دو کشور .



سفیر و نماینده دائم کشورمان در پاسخ به سوالي درباره سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب درباره مذاکره با آمریکا گفت: رسانه های غربی سخنان رهبری را مغلوط و با تفسیر خود منتشر کردند.



وی افزود: زمانیکه مقام معظم رهبری که یک مرجع عالی مذهبی نیز هستند، گفتند : من به عنوان یک انقلابی صحبت می کنم، در واقع منظور این بود که آنچه را که به زبان می آورند صادقانه و از صمیم قلب و به دور از سیاسی کاری دیپلمات ها می گویند.



محمد خزاعی افزود :ممکن است افرادی بگویند که جمهوری اسلامی ایران مخالف گفتگو وتعامل است و این را بهانه ای برای غیرمنطقی خواندن ایران قرار داده و در نتیجه به دنبال گزینه های جایگزین برای آن باشند ،اما من باید تاکید کنم که آنها کاملا اشتباه می کنند،ملت ایران ملتی منطقی است وهرگز مخالف گفتگو با سایر کشور ها منجمله آمریکا نبوده است ، اگر شرایط مناسبی ایجاد شود و ما به این نتیجه برسیم که مذاکرات می تواند مثمر ثمر باشد ،بدون شک آن را بطور جدی مد نظر قرار خواهیم داد .



سفیر و نماینده دائم کشورمان اضافه کرد:سیاست کنونی آمریکا در قبال ایران موسوم به سیاست دو سویه فشار و تعامل دارای منطق و قابل فهم نمی باشد و اجتماع ضدین است که توسل به یکی به معنای نفی دیگری است. اما متاسفانه برای برخی در آمریکا اکنون توسل به فشار به هدف تبدیل شده و به اشتباه تصور می شود که ایران زیر فشار به مذاکرات روی می آورد و حتی از مذاکرات می خواهند بعنوان ابزاری برای فشار استفاده کنند .



محمد خزاعی خاطر نشان کرد : در چند سال اخیر شکاف عمیقی بین مواضع اعلامی و عملی آمریکا مشاهده می شود .وی در این رابطه با ذکر نمونه هائی از مواضع اعلام شده از سوی دولتمردان آمریکائی در خصوص گفتگو و مذاکره با ایران و در مقابل فهرستی از اقدامات عملی آمریکا شامل تصویب بودجه ای برای مداخله در امور ایران ، دستور العملها و قوانین دولت و کنگره آمریکا برای اعمال تحریمهای گسترده علیه کشورمان و اقداماتی مانند جنگ سایبری علیه تاسیسات هسته ای کشورمان و خارج ساختن نام گروهک منافقین از فهرست گروههای تروریستی آمریکا تاکید کرد : تحریمها به عنوان بخشی از اقدامات مخرب و غیر سازنده به معنای اعلام جنگ اقتصادی علیه ملت ایران به شمار می رود . در حالیکه در این مدت اگر جمهوری اسلامی ایران کوچکترین نشانه ای از تغییر عملی در رفتار دولت آمریکا مشاهده می کرد ، مطمئنا با نظر مثبت با آن برخورد می نمود .



سفیر و نماینده دائم کشورمان با اشاره به گفتگوهای آتی ایران و 1+5 در قزاقستان گفت: خط قرمز ما حق غنی سازی اورانیوم در چارچوب ان پی تی و نه سطح و میزان غنی سازی اورانیوم است. اين ها مواردي هستند كه هيأت مذاكره كننده ايراني درباره آن تصميم مي گيرند و بحث خواهد شد. وی افزود : جوهر بحث ما به رسمیت شناختن حق هسته ای ایران است. ایران باید بتواند از حقوق خود مبتنی بر معاهده پیمان عدم اشاعه (ان پی تی ) استفاده کند .



محمد خزاعی با اشاره به فتوای مقام معظم رهبری درباره ممنوعیت سلاحهای هسته ای گفت: ما این فتوا را به عنوان سند رسمی به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل ثبت کرده ایم و این فتوا زمینه مهمی برای اعتماد سازی درباره ماهیت برنامه اتمی ایران به وجود آورده است؛ چراکه پیروی از فتوای رهبر مذهبی ضروری است و غیر قابل سرپیچی می باشد.



سفیر و نماینده دائم کشورمان با اشاره به اینکه ایران برای دو سال و نیم غنی سازی را تعلیق کرد، گفت: حتی این اقدام ایران بی نتیجه بود و هیچ پاسخ مناسبی از سوی آمریکا و غربي ها دریافت نگردید .



محمد خزاعی به مخالفت دولت اوباما با توافقنامه تهران که با میانجیگری برزیل و ترکیه امضاء شد اشاره کرد و آن را نمونه ای دیگر از رفتار نادرست دولت آمریکا با تلاش های دیپلماتیک ایران برای اعتمادسازی دانست، در حالیکه قبل از آن دولت آمریکا از برزیل و ترکیه خواسته بود با ایران به توافق برسند ولی بعدا خلف وعده کرد .



سفیر و نماینده دائم کشورمان همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص تحولات سوریه تاکید کرد : این مردم سوریه هستند که در خصوص سرنوشت خود باید تصمیم بگیرند و ما معتقدیم نباید در امور داخلی کشورها از جمله سوریه دخالت نمود . در سوریه بایستی خشونت سریعا متوقف گردد و کمک به گروههای افراطی و تروریستی که متاسفانه برخی کشورها آنها را جزءمخالفین حکومت سوریه محسوب می کنند، متوقف شود . جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده است که هرگونه اقدام از سوی سازمان ملل و فرستاده ویژه آن در جهت حل وفصل مسائل سوریه بایستی مورد حمایت قرار گیرد . وی در این رابطه توضیحاتی در مورد رایزنیها و حمایتهای جمهوری اسلامی ایران از نمایندگان ویژه سازمان ملل در امور سوریهارائه نمود .



محمد خزاعی با اشاره به طرح شش ماده ای جمهوری اسلامی ایران در خصوص سوریه که شامل توقف خشونت ، توقف ارسال سلاح برای مخالفین حکومت بشار اسد ، ایجاد مصالحه بین گروههای مخالف واقعی و دولت و نهایتا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه بود ، به رایزنیهای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای تاثیر گذار در منطقه در خصوص این طرح اشاره کرد و تصریح نمود : جمهوری اسلامی ایران امیدوار است که در این بستر، مردم سوریه بتوانند برای آینده خویش تصمیم بگیرند .

