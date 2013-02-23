کارگاه آموزشي مکاسب ويژه اصناف در مهدیشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه مهدیشهر صبح شنبه در کارگاه آموزشی مکاسب ویژه بازاریان که در محل سالن دارالقرآن این شهر برگزار شد، خطاب به کسبه افزود: نسبت به مردم آسان بگيريد تا خدا نیز به شما سخت نگیرد.

حجت الاسلام محمد بارانی با تاکيد بر رعايت انصاف نسبت به مشتريان اضافه کرد: در کسب و تجارت خودتان را به صبر و بردباري مزين کنيد.

وی تصریح کرد: همچنین در امورات و فعاليت هاي روزمره و معاملات قسم نخوريد، قسم چه دروغ و چه راست برکت را ازندگي مي برد.

استاد حوزه و دانشگاه نیز در این کارگاه آموزشی با استناد به سخنی از امام زمان(عج) گفت: ایشان می فرمایند « اگرزندگي خودتان را پاک، سالم و بدون گناه سپري کنيد م ابه سراغتان مي آييم».

حجت الاسلام مهدی اکبرنیا تصریح کرد: امام صادق(ع) نیز فرموده اند «شديدترين عذاب الهي بخاطرکسب لقمه هاي حرام است».

وی اظهار داشت: رسول خدا(ص) درحديثي مي فرمايند: اگربه اندازه يک لقمه از مال حرام تناول کنيد آثار آن در گوشت و خونتان برجاي خواهد ماند.

حجت الاسلام غلام رضا زاهدی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر نیز در این کارگاه آموزشی از مشارکت و همکاری صمیمانه اداره صنعت، معدن و تجارت، رئيس اداره کار و اموراجتماعي، فرماندهي نيروي انتظامي و مجامع امور صنفي شهرستان مهديشهر در برگزاري اولين کارگاه آموزشي مکاسب ويژه اصناف و بازاريان تقدير و تشکرکرد.

