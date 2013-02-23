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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۱۸

کفاشی:

توزیع 450 تن مرغ منجمد در خراسان جنوبی

توزیع 450 تن مرغ منجمد در خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: 450 تن مرغ منجمد با قیمت مصوب در خراسان جنوبی توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کفاشی اظهارداشت: از این میزان200 تن در شبکه های منتخب این سازمان توزیع شده و 250 تن نیز در شبکه کارکنان دولت و برای هر نفر به میزان شش کیلو توزیع شده است.

وی قیمت مرغ منجمد در سطح استان را چهار هزار و 800 تومان اعلام کرد و افزود: از اول اسفند ماه قیمت مرغ در شبکه توزیع کارکنان دولت چهار هزار و 400 تومان شده است و هیچ مشکلی از بابت توزیع مرغ در این استان وجود ندارد.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبی همچنین از توزیع 100 تن گوشت قرمز با قیمت 16 هزار و 500 تومان در سطح استان خبر داد.

کد مطلب 2003939

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