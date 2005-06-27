شوراي شهر در خصوص استعفاي شهردار تهران تصميم مي گيرد

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي شوراي اسلامي شهر تهران، در يكصد و پنجاه و ششمين جلسه شوراي شهر كه بدون حضور مستمع برگزار مي شود، به اعتراض فرمانداري تهران به مصوبه مجوز كاهش عوارض زيربنا و تراكم مازاد جهت تشويق مالكين به منظور تجميع پلاك هاي همجوار رسيدگي مي شود.

همچنين بررسي يك فوريت لايحه نحوه ادامه اجراي مصوبه مجوز استفاده از بخش خصوصي جهت كنترل پاركينگ هاي حاشيه اي شهر تهران و لايحه دستورالعمل انضباطي بهره برداران از ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران در دستور جلسه فردا قرار دارد.