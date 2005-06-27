  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۶ تیر ۱۳۸۴، ۱۷:۰۴

در جلسه فردا:

شوراي شهر در خصوص استعفاي شهردار تهران تصميم مي گيرد

اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران فردا سه شنبه هفتم تيرماه موضوع استعفاي دكتر محمود احمدي نژاد شهردار تهران را مورد بررسي قرار مي دهد.

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي شوراي اسلامي شهر تهران، در يكصد و پنجاه و ششمين جلسه شوراي شهر كه بدون حضور مستمع برگزار مي شود، به اعتراض فرمانداري تهران به مصوبه مجوز كاهش عوارض زيربنا و تراكم مازاد جهت تشويق مالكين به منظور تجميع پلاك هاي همجوار رسيدگي مي شود.

همچنين بررسي يك فوريت لايحه نحوه ادامه اجراي مصوبه مجوز استفاده از بخش خصوصي جهت كنترل پاركينگ هاي حاشيه اي شهر تهران و لايحه دستورالعمل انضباطي بهره برداران از ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران در دستور جلسه فردا قرار دارد.

کد مطلب 200394

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها