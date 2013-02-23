تیغ تیز ساخت و ساز بیخ گلوی تپه های گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، تپه های محدوده شهر گرگان عمدتا تپه های رسی بوده و بر اساس منطق اقتصادی و فنی بخش اعظم این تپه ها به ویژه شیب های بالای 25 درصد باید به شکل طبیعی و دست نخورده باقی بمانند و در آن فضای سبز و کاشت درخت انجام شده و دارای پوشش گیاهی باشند.

اما شیب های زیر 25 درصد با وجود تمهیدات لازم از جمله اجرای دیوار حائل، رعایت مقررات ملی ساختمان و دفع فاضلاب در شبکه فاضلاب شهری قابل استقاده برای ساخت و ساز هستند.

ابراهیم کریمی شهردار گرگان در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: به دلیل اینکه خاک تپه ها رسی بوده وجود چاه های جذبی و نفوذ آب به داخل لایه های خاک موجب بی ثباتی در مقاومت خاک شده و خاکی که مقاومت نسبتا خوبی داشته پس از جذب آب فاقد مقاومت شده و امکان لغزش و رانش را بالا می برد. طی 50 سال گذشته به دلیل سهل انگاری همه کسانی در این زمینه نقش داشتند در بخش های قابل توجهی از تپه های محدوده شهر گرگان و حتی شیب های بسیار تند ساخت و ساز انجام شده است.

وی ادامه داد: در بخش هایی از شهر گرگان مانند کوی محتشم شاهد هستیم که در شیب های بالای 25 درصد نیز ساخت و ساز انجام شده و نظر قاطع شهرداری و کارشناسان رشته خاک و پی و متخصصان دیگر در این زمینه اینست که این سازه ها باید تخریب شوند.

کریمی بیان کرد: در طرح تفضیلی شهر گرگان بخش هایی از تپه ها با کاربری مسکونی اعلام شده اند و در صورت تقاضای مالکین شهرداری نمی تواند برای آن پروانه ساخت صادر نکند.

وی بیان داشت: اما طی 14 سال اخیر شهرداری با تملک بخش های زیادی از تپه های امام رضا(ع) به عنوان پارک بانوان، 20 متری چشم انداز و تپه سوپرسحر مانع از ساخت و ساز بیشتر در این مناطق شده و به نوعی خطرات لغزش را کاهش داده است.

شهردار گرگان افزود: همچنین در شش سال اخیر شهرداری بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته به دنبال خرید محدوده هایی با شیب های تند که عمدتا راه دسترسی به آن ها به صورت پله ای بوده، است. یکی از محورهای اصلی مورد نظر خریداری زمین های کوی محتشم و لبه شرقی آن به سمت تپه های امام رضا(ع) است که زمین های معوض آن نیز آماده شده و کار عملی از سال 92 آغاز می شود.

وی گفت: طی شش سال اخیر اگر فردی بخواهد در زمین های شیب دار ساخت و ساز کند، تا نقشه دیوار حائل را تهیه و مورد تایید کارشناس قرار ندهد اجازه ساخت و ساز داده نمی شود و در برخی موارد فرد ابتدا باید ساخت دیوار حائل را شروع کرده تا مجوز ساخت و سازش صادر شود و از سه سال قبل نیز با رایزنی های انجام شده با اداره آب و فاضلاب در بخش های عمده ای از تپه های گرگان شبکه های فاضلاب اجرا شده که ظرف 6 ماه آینده به اتمام می رسد.

شهردار گرگان ادامه داد: با اجرای شبکه فاضلاب شهری در تپه های گرگان و بهره برداری از آن میزان جذب آب در لایه های خاک کاهش یافته و خطر رانش و لغزش ناشی از بالا رفتن رطوبت خاک از بین می رود.

وی یادآورشد: در سال های اخیر به دلیل ایجاد تعامل بین سازمان نظام مهندسی، راه و شهر سازی و شهرداری نظارت خوبی بر ساخت و سازها انجام و مقررات ملی ساختمان تقریبا رعایت شده است، شهر گرگان دو سال پیش از دید وزارت مسکن و شهرسازی وقت جز یکی از 5 شهر برتر کشور در رعایت مقررات ملی ساختمان انتخاب شد که این امر حاکی از نظارت خوب دستگاه های مربوطه بر ساخت و سازها است.

ابراهیم کریمی اظهار کرد: شهرداری پس از رانش تپه سوپر سحر اقدام به اجرای دیوار حائل با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال در این منطقه کرد و درحال حاضر نیز در شرف عقد قرار دادی حدود چهار میلیارد ریال به منظور تثبیت بخش های رانش کرده و بازگشت آن به وضعیت اولیه است.

شهردار گرگان تصریح کرد: اما برای حل کامل مشکل این منطقه میزان هزینه ها بر اساس پیش بینی صورت گرفته تا مرز 25 میلیارد ریال خواهد رسید، بخش های تخریب شده از تپه سوپر سحر ترانشه هایی با ارتفاع بالا 8 تا 12 متر دارد که طرح آن برای بازگشت به وضعیت اولیه آماده شده و کارهای اجرایی تا قبل از پایان امسال شروع و ظرف مدت 3 ماه بعد از آغاز به اتمام می رسد.

جلوگیری از ساخت و ساز در تپه هزار پیچ

وی درباره تپه هزار پیچ گفت: بر اساس قانون بخش هایی که به عنوان کاربری مسکونی تعیین شده اند ما نمی توانیم پروانه ساخت و ساز آن را صادر نکنیم اما در هزار پیچ مانع از ساخت و ساز شدیم، در این تپه حدود 1500 عضو تعاونی و بیش از این مقدار هم زمین وجود داشت و اگر شهرداری در سال های اخیر در برابر ساخت و ساز در آن مقاومت نمی کرد الان در سه هزار قطعه زمین موجود در این تپه اگر با میانگین هر کدام 8 واحد ساختمان می ساختند، چیزی حدود 24 هزار واحد خانه در هزار پیچ ساخته می شد که با مشکلاتی چند برابر تپه امام رضا(ع) روبه رو می شدیم.

وی بیان کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته تپه هایی مانند شهر گرگان دارند و با رعایت قوانین و مقررات در آن ساخت و ساز می کنند، ما نیز اگر سه عامل چاه جذبی فاضلاب و احداث دیوار حائل و ساخت بر اساس مقررات ملی ساختمان را رعایت کنیم مشکلی ایجاد نخواهد شد اما چون تاکنون این وضعیت را نداشتیم شهرداری بیشتر به دنبال تملک زمین در شیب های تند بوده و با انجام هزینه های بالا و تحمیل رقم های سنگین به بودجه شهرداری به دنبال آنست که نسل های آینده به مشکل امروز ما گرفتار نشود.

کریمی در خصوص تامین بودجه های لازم در این زمینه گفت: بر اساس قانون برنامه توسعه سهم دولت در کمک به شهرداری ها در بخش زیربناهای شهری باید مشخص و اعلام شود اما پس از گذشت سه سال از قانون برنامه میزان این کمک هنوز به هیچ شهری اعلام نشده است.

وی گفت: همچنین بر اساس قانون 42 درصد از پول جرایم راهنمایی و رانندگی باید به شهرداری پرداخت شود چراکه تمامی امکانات ترافیکی، نصب علائم راهنمایی و رانندگی، خط کشی خیابان ها، نصب دوربین های کنترل سرعت و غیره توسط شهرداری انجام می شود.

وی ادامه داد: بر اساس پیش بینی صورت گرفته قرار بود امسال بیش از 30 میلیارد ریال از این بخش به شهرداری پرداخت شود اما تاکنون هیچ پولی به شهرداری پرداخت نشده است. در صورت پرداخت این پول و مشخص شدن میزان کمک دولت به شهرداری بر اساس قانون برنامه توسعه و پرداخت به موقع عوارض از سوی مردم، شهرداری هیچگونه مشکلی در تامین هزینه های مورد نیاز نخواهد داشت.

کریمی گفت: استانداری دارای بودجه محدودی است که دستگاه های مختلف اجرایی مانند آموزش و پرورش، تربیت بدنی، سازمان تبلیغات، کشاورزی و بسیاری بخش های دیگر نیازمند آن هستند و شهرداری نباید به دنبال دریافت بودجه از استاندری باشد.

وی افزود: اگر قوانین مصوب در مجلس درست اجرا شود و سهم شهرداری ها در بخش زیربناها و جرایم راهنمایی و رانندگی در اختیار شهرداری قرار بگیرد و مردم عوارض خود را به موقع پرداخت کنند درآمد حاصل از این بخش ها برای تامین هزینه های شهرداری کفایت کرده و دیگر نیاز به کمک خاصی به وجود نمی آید.