سخنان رهبری راهگشای مسئولان نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی تقوی شامگاه جمعه در نشستی با حضور اعضای کانون مداحان، شورای هیئات مذهبی و روحانیان شهرستان دامغان در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهر، ضمن حمایت از بیانان رهبری در جمع مردم تبریز افزود: بر مردم و مسئولان لازم است باتوجه به بيانات بليغ و شيوا و تذکرات خيرخواهانه و هوشمندانه و باتوجه به رعايت مصالح کشور و نظام جمهوري اسلامي، سخنان ايشان را با جان و دل پذيرا باشند و آن را نصب العين کار خويش قرار دهند.

وی تصریح کرد: مسئولان با همدلی و اتحاد از ایجاد تفرقه پرهیز و گام های بلند و استوار در حل مشکلات جامعه و معیشتی مردم بردارند.

تقوی در بخش دیگری با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال اظهار داشت: مردم ایران قدر شناس بوده و همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند هر چه از این مردم قدردانی شود بازهم کم است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان افزود: مردم با حضور پرشور خود در راهپیمایی 22 بهمن امسال ضربه سهمگينی بر سر دشمنان و مخالفان ملت فرود آوردند و دشمنان نیز در مقابل اين ايمان، عزم راسخ، بصيرت، شجاعت، وحدت و همدلي در موضع انفعال قرار گرفتند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: کارکنان اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان یکبار دیگر حمایت خود از بیانات مقام معظم رهبری و تجدید بعیت با آرمان های امام(ره) و انقلاب اسلامی را اعلام می کنند.

شوراي هيئت مذهبي و کانون مداحان اهل البيت(ع) شهرستان دامغان نیز در این نشست با قرائت بيانيه اي مشترک حمايت خود را از بیانات معظم له اعلام داشتند.

