فعالیت دو برابری گز سازان شهر بلداجی/ تولید یک سوم گز کشور در بلداجی

به گزارش خبرنگار مهر، گز نام یکی از شیرینیهای معروفی است که از ترکیب چند ماده مهم که مهمترین آن انگبین، سفیده تخم مرغ، مغز پسته و بادام است ساخته می شود.

حرفه تولید گز پیش از این در شهر اصفهان رایج بوده و گز سوغات این شهر شمرده می شد اما امروزه گز با نام بلداجی عجین شده و شهرت جهانی پیدا کرده است.

چگونگی تبدیل شدن شهر بلداجی به پایتخت گز ایران اینگونه گفته شده که در سالهای بسیاری دور تعدادی از مردم شهر بلداجی به شهر اصفهان رفته در کارگاه های گز سازی این مشغول به فعالیت شده اند، پس از یادگیری حرفه گز هنگامی متوجه شدند که انگبین که یکی از مواد اصلی گزسازی به شمار می رود و انگبین که از گیاه انگبین بدست می آید در استان چهارمحال و بختیاری و به خصوص اطراف شهر بلداجی به وفور پیدا می شود تصمیم گرفتند که به شهر خود برگشته و تولید گز را در شهر خود انجام دهند.

استفاده از انگبین درجه یک و خالص و تولید گز مرغوب موجب شده یکباره گز شهر بلداجی معروفیت خاصی پیدا کند و اشتغال فراوانی در این حوزه ایجاد کند.

گز معانی متفاوتی دارد که مشهورترین آن درختچه ایست که در حدود 30 گونه آن شناخته شده، صمغ و شیره این درخت کاربردهای مختلفی دارد از جمله مسهل برای اطفال، استفاده در رنگرزی و دباغی و درمان امراض چشم و ... است.

معروفترین گونه این درخت گز، انگبین است که در مناطق کویری، وشوره زار های اطراف اصفهان و خوانسار و برخی از مناطق چهار محال و بختیاری از جمله کوه های اطراف بلداجی به فراوانی رویش دارد که از ان ماده شیرین و مطبوعی به نام انگبین به دست می آید که در گز سازی استفاده می شود.

گز بلداجی به دلیل کیفیت بالا و مرغوبیت آن بهترین گز ایران است و به کشورهای دیگر صادر می شود و شهرت این شهر به خاطر محصول گز است.

هم اکنون واحد های تولیدی گز در این شهر تولید خود را چندین برابر کرده اند و در آستانه عید نوروز اقدام به تولید گز با کیفیت در مقدار بسیار زیاد در انواع مختلف کردند.

40 هزار كيلو گرم انواع گز در بلداجي توليد و روانه بازارهاي داخلي و خارجي شد

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختياري گفت: گزسازان بلداجي با افزايش دو برابري توليدات خود به استقبال نوروز و شيريني كام مردم كشور رفتند.

رحمان كرمي افزود: توليد كننندگان پايتخت گز ايران در بلداجي هم اكنون 40 هزار كيلوگرم انواع گزهاي سكه‌اي، لقمه‌اي، شكلاتي، رژيمي، زعفراني و آردي را توليد و روانه بازار مصرف كردند كه اين مقدار گز بيش از 720 ميليارد تومان براي آنها درآمد زايي داشته است.

وي با اشاره به تدوام توليد گز در اين شهر تا پايان اسفندماه گفت: گز بلداجي به دليل كيفيت بالا و مرغوبيت آن بهترين گز ايران است كه علاوه بر تامين نياز داخلي كشور به كشورهاي عربي و اروپايي و حاشيه خليج فارس صادر شده است.

وي با اشاره به صادرات 40درصدي گز بلداجي به خارج از كشور، گفت:‌ گزسازان بلداجي با توليد با كيفيت، مرغوب و بهره‎مندي از گز انگبين و عسل طبيعي در توليدات گز تاكنون نشان‎هاي كيفيت بين‌المللي و دو نشان برتر كيفيت كشورهاي آلمان و سوئيس را كسب كرده‌اند.

كرمي با اشاره به رشد دو برابري توليد گز در اين منطقه در آستانه سال نو، افزود: روزانه 25 كيلو گز در كارگاه‌هاي اين شهر توليد مي‌شود.

كرمي افزايش كيفيت گز توليدي، رونق اشتغال، كاهش نرخ بيكاري، توسعه صنعتي توليد گز، افزايش رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي و توسعه همه‌جانبه از مزاياي فراهم سازي بسترهاي لازم در اين مسير است.

بخشدار بلداجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هم اکنون 80 کارگاه گز سازی در این شهر فعال است بیان داشت: گز سازی اشتغال بسیار زیادی در شهر بلداجی ایجاد کرده است.

اسفندیار کریمی اذعان داشت: تعدادی از کارگاه های گز سال در آستانه عید نوروز بیش از 60 نفر اشتغال ایجاد کرده اند.

وی گفت: گز شهر بلداجی شهرت جهانی دارد و مرغوبیت این محصول موجب شده است بازار پسندی بالایی داشته باشد.

بخشدار بلداجی عنوان کرد: هم اکنون بیش از چهار هزار نفر در کارگاههای گز سازی این شهر مشغول به فعالیت هستند.

وی بیان داشت: میزان قابل توجه ای از گز این شهر به کشور های حوزه خلیج فارس صادر می شود.

اسفندیار کریمی تاکید کرد: پولکی، نبات، سوهان، نقل و آبنبات از دیگر انواع مختلف شیرینی هستند که در این شهر توسط کارگاههای شرینی پزی تولید می شوند.