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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۴۲

به علت کهولت سن/

مادر شهید شیرودی به دیار باقی شتافت

مادر شهید شیرودی به دیار باقی شتافت

تنکابن - خبرگزاری مهر: شهربانو حسین شیرودی، مادر خلبان شهید علی اکبر قربان شیرودی، بر اثر کهولت سن دارفانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این مادر والامقام که خلبان شهید علی اکبر قربان شیرودی را در دامان خود پرورش داده، شامگاه جمعه بر اثر کهولت سن در 87 سالگی به دیدار فرزند شهیدش پیوست.

پیکر پاک این مادر بزرگوار، فردا یکشنبه ساعت 9 صبح از مصلای شهید بهشتی تنکابن به سمت شهر شیرود زادگاه امیر خلبان شیرودی تشییع می شود.

پیکر مادر شهید شیرودی در صحن آقا سید حسین شیرود در جوار مرقد فرزندش دفن می‌شود. احتمال تغییر زمان تشییع وجود دارد.

هفته گذشته نیز مادر شهیدان نجاریان از شهر امیرکلا بابلسر ببه دیار بافی شتافت.

کد مطلب 2003951

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