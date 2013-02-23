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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۴۰

1200 نمونه در آزمايشگاه هاي استاندارد ايلام آزمون شد

1200 نمونه در آزمايشگاه هاي استاندارد ايلام آزمون شد

ایلام - خبرگزاری مهر: سرپرست امور آزمايشگاه هاي اداره كل استاندارد استان ايلام گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و 245 نمونه در آزمايشگاه های اين اداره کل و آزمايشگاه هاي همکار مورد آزمون قرار گرفته است.

مهديه سلطاني در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اين نمونه ها شامل محصولات واحدهاي توليدي استان و نمونه هاي اخذ شده از مراكز عرضه  و بازار مصرف سطح استان و كالاهاي وارداتي و صادراتي است كه در آزمايشگاه های صنايع غذايی، شيميايی، صنايع ساختمانی و معدنی، ميکروبيولوژی، اوزان سبک، انگ فلزات گرانبها، لوله های پلی اتيلن اين اداره كل و آزمايشگاه گمرك مهران توسط كارشناسان استاندارد جهت مطابقت با استاندارد ملي مربوطه مورد آزمون قرار گرفته اند.

وي گفت: عملكرد آزمايشگاه هاي استاندارد ايلام از ابتداي سال 91 تاكنون  نسبت به مدت مشابه سال قبل، دو برابر شده است.

سلطاني در ادامه تصریح کرد: تعیین ماهیت 576 نمونه کالای صادراتی از جمله متانول، هماتیت، کربنات کلسیم، مگنتيت، الياف پلي استر، پارچه، رنگ ترافيكي و سنگ های ساختمانی از دیگر اقدام هاي آزمايشگاه نمایندگی استاندارد ایلام در بازارچه مرزی مهران در يازده ماهه سال 91 است.

وی افزود: آزمایشگاه های سازمان ملی استاندارد طبق قانون، به جز در مورد مواد دارویی، در زمینه تعیین ویژگی کالاها و مقایسه آن با استانداردهای مربوطه و تنظیم کردن (کالیبره کردن) وسایل سنجش، به عنوان آزمایشگاه های مرجع در کشور شناخته می شوند.

کد مطلب 2003954

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