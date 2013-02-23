پايداري فرائض به امر به معروف و نهي از منکر بستگي دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجيد بخشي صبح شنبه در اولين جلسه توجيهي اعضاي شوراي امر به معروف و نهي از منکر ميامي طی سالجاري افزود: در نظام اعتقادى اسلام، امر به معروف و نهى از منكر، جايگاه خاصى دارد.

وي تصريح کرد: امت اسلامي به خاطر رواج امر به معروف و نهي از منکر بهترين امت بوده و همين عامل رستگاري آن است.

بخشي اظهار داشت: نقش هر مسلمان در تعيين سرنوشت جامعه و تعهدي كه بايد در پذيرش مسئوليت هاي اجتماعي داشته باشد، ايجاب مي كند كه او ناظر و مراقب همه اموري باشد كه پيرامون وي اتفاق مي افتد.

مسئول کانون فرهنگي تبليغي ميامي گفت: امر به معروف و نهي از منکر از مهمترين مباني تفكر سياسي يك مسلمان به شمار مي رود.

وي تصريح کرد: اگر معناى امر به معروف و نهى از منکر و حدود آن براى مردم روشن شود، معلوم خواهد شد يکى از نوترين، شيرين‏ترين، کارآمدترين و کارسازترين شيوه ‏هاى تعامل اجتماعى، همين مسئله است.

بخشي با برشمردن شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منکر اظهار داشت: بايد امر به معروف و نهي از منكر كننده بداند آنچه مكلف ترك کرده، واجب و يا آنچه مرتكب شده از منكرات است و بر كسي كه چنين علم و آگاهي از كار ديگري ندارد، واجب نيست.

مسئول کانون فرهنگي تبليغي ميامي در خاتمه با بيان اينکه بايد آمر يا ناهي احتمال تأثير دهد پس اگر مطمئن باشد كه امر و نهيش مؤثر واقع نمي شود، امر و نهي بر وي واجب نيست اظهار داشت: لازم است امر و نهي كننده بداند كه شخص بر گناهش باقي است پس اگر دانست كه وي گناهش را ترك کرده و آن را تكرار نخواهد كرد، امر به معروف و نهي از منكر بر او واجب نيست.

