درآمدهای اداره کل استاندارد زنجان در دی ماه افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود كارگر زاده افزود: در پی افزایش 182 درصدی درآمد اداره كل استاندارد استان زنجان در آذر ماه سال جاری و كسب درآمد بیشتر از مبلغ مصوب سال 91، درآمد دی ماه این اداره كل نیز با رشد 799 درصدی، گواهی بر اثر بودن تحریمها و روان بودن چرخ صنعت در كشور است.

وی افزایش بازرسی ها،نمونه برداری ها، انجام آزمون های بیشتر و افزایش صدور پروانه استاندارد را علت افزایش درآمد این اداره كل عنوان كرد.

كارگرزاده افزود: كسب درآمد بیشتر نتیجه فعالیت بیشتر كاركنان این اداره كل بوده و با توجه به ارتباط مستقیم میان فعالیت واحدهای تولیدی و وظایف سازمان ملی استاندارد، رونق كسب وكار در میان كارخانجات صنعتی و واحدهای تولیدی سبب افزایش چشمگیر فعالیت این واحدها و به تبع آن افزایش فعالیت و درآمد این اداره كل شده است.

كارگرزاده با غیر منطقی دانستن تحریم ها شرایط اقتصادی كشور را نتیجه عدم آمادگی واحدهای تولیدی برای مقابله با این تحریم ها در آغاز دانست.

مدیر كل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان زنجان با اشاره به ذكاوت و خلاقیت ایرانیان گفت: با گذر زمان صنعت كشور خود را با شرایط موجود وفق داده و پس از یك ركود نسبی در آغاز تحریم ها امروز شاهد افزایش فعالیت واحد های صنعتی هستیم بنحوی كه امروزی بهتر از دیروز و فردایی بهتر از امروز خواهیم داشت.

كاهش 15.2 درصدي تلفات حوادث رانندگي در 9 ماهه امسال

در 9ماهه امسال، 240 نفر در حوادث رانندگي استان زنجان جان خود را از دست داده‌اند اين آمار در مقايسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 283 نفر در تصادفات رانندگي کشته شدند، 15.2 درصد كاهش نشان می‌‌دهد.



از مجموع تلفات حوادث رانندگی نه‌ماهه امسال در استان زنجان 186 نفر مرد و 54 نفر زن بودند.



بيشترين تلفات حوادث رانندگی با 181 مورد در جاده‌های برون شهری و پس از آن با 36 مورد در تصادفات درون شهری، 22 مورد در جاده‌های روستايی و يك مورد نامعلوم گزارش شده است.



در حوادث رانندگی 9ماهه امسال سه هزار و 999 نفر (دو ‌هزار و 798 مرد و يك‌هزار و 201 زن) مصدوم شده‌اند كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.3 درصد افزايش يافته است.