دگرگونی معماری سنتی ایرانی فیلم سازی را با مشکل مواجه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا میركریمی شامگاه جمعه در مراسم نقد و بررسی فیلم یه حبه قند در دانشگاه زنجان افزود: در حال حاضر ساخت و سازها در اکثر مناطق کشور بافت سنتی را دگرگون کرده است و باعث شد در زمینه ساخت فیلم مشکلاتی برای فیلم سازان از لحاظ پیدا کردن فضای مناسب برای ساخت فیلم به وجود بیاید.



وی ادامه داد: در گذشته به لحاظ وجود هویت معماری خاص و ویژه، كشور از ظرفیت های بسیار مناسبی برای فیلمسازی برخوردار بود كه این روند به مروز زمان شكل دیگری به خود گرفته است.



میركریمی افزود: با نگاهی گذرا به روند معماری بناها در مناطق مختلف كشور می توان دریافت كه مصالح به كار گرفته در ساخت و سازها دیگر هویت ایرانی اسلامی ندارد.



این کارگردان سینما با یادآوری اینکه در گذشته نوع بافت و مصالح به کار رفته در خانه همه افراد جامعه تفاوت چندانی با هم نداشت، افزود: معماری بافت سنتی ایران نشانگر قدمت دیرینه ای از فرهنگ، اصالت و تمدن مردمان این كشور با گویش ها، آداب و رسوم مختلف است كه اضمحلال آن نتایج ناخوشایندی به همراه دارد.



میرکریمی افزود: كارگردان ها برای انتخاب محل با توجه به متن و فضای فیلمنامه با مشكل مكان مورد نظر مواجه هستند كه در برخی اوقات این روند ادامه كار را با تاخیر و چالش روبرو می كند.



وی با بیان اینکه جرقه اولیه ساخت فیلم "یه حبه قند" مربوط به تولید فیلم مستند "فرش ایرانی" در اردکان یزد بود افزود: فیلم یه حبه قند نمادی از شناسنامه زندگانی گوشه ای از مردم ایران در خطه كویر یزد است و این فیلم به لحاظ تعدد شخصیت ها، گویش های مختلف و گروه های مختلف سنی فضای بسیار مناسبی برای خلق یك آثار هنری عینی و واقعی تبدیل كرد.

این كارگردان سینما در ادامه با اشاره به استقبال گسترده شهروندان و دانشجویانی زنجانی از اکران فیلم "یه حبه قند"، افزود: علی رغم گذشت یک سال از موعد اکران فیلم "یه حبه قند" در حال حاضر شاهد حضور گسترده برای اکران این فیلم هستیم که این امر نشان از علاقمندی زنجانیها و دانشجویان به کارهای خیرخواهانه است.

اکران فیلم "یه حبه قند" ساخت کارگردان زنجانی سینمای ایران با حضور اصغر همت و هدایت هاشمی شامگاه جمعه به همت کانون مهر دانشگاه زنجان با حضور گسترده شهروندان و دانشجویان زنجان در سالن الغدیر این دانشگاه برگزار شد.

کلیه عواید ناشی از فروش بلیط این اکران صرف بیماران سرطانی"مهرانه" خواهد شد.