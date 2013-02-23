ماشاءالله بهاروند، دبیر این جشنواره در این باره به خبرنگار مهر گفت: فعالیت‌های اجرایی نخستین دوره جشنواره سراسری طنز مطبوعات و خبرگزاری‌ها پایان یافته و 10 برگزیده سراسری آن مشخص شده‌اند.

دبیر نخستین دوره جشنواره سراسری طنز مطبوعات و خبرگزاری‌ها اعلام کرد: این آثار از میان حدود 1000 اثر طنز منتشر شده در مطبوعات و خبرگزاری‌های کشور در بازه زمانی دو سال گذشته (1389 و 1390) انتخاب شده‌اند و در دو بخش «طنز مکتوب» شامل داستان، طنز، شعر و کاریکلماتور و «طنز تصویری» شامل کاریکاتور، کارتون، کمیک استریپ و عکس، مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

به گفته معاون فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان، جوایز نفرات اول تا سوم این جشنواره علاوه بر لوح تقدیر و تندیس، به ترتیب 3، 1.5 و یک میلیون تومان وجه نقد است و علاوه بر آن از 8 تا 10 نفر از طنزنویسان استان میزبان جشنواره (لرستان) نیز که در نشریات محلی فعالیت می‌کنند، تقدیر خواهد شد.

دبیر نخستین دوره جشنواره سراسری طنز مطبوعات و خبرگزاری‌ها افزود: مراسم اختتامیه جشنواره چهارشنبه هفته جاری 9 اسفند با حضور معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد و جمعی از مسئولان حوزه مطبوعات و نیز برخی کارشناسان این عرصه از جمله جواد علیزاده در خرم آباد برگزار می‌شود.

بهاروند همچنین از برگزاری دو کارگاه آموزشی با موضوع طنز مطبوعاتی و طنز تصویری با حضور مدرسان مربوطه و نیز برپایی نمایشگاهی از آثار برگزیده این جشنواره و نیز آثار شایسته تقدیر طنزنویسان محلی به عنوان بخش جنبی این جشنواره و در روز برگزاری آن خبر داد.