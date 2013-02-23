مسئولان بدور از هرگونه تنگ نظری زیر پرچم ولایت حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن برزگر صبح شنبه در نشستی با اعضای کانون مداحان شهرستان سمنان ضمن تاکید بر اینکه مسئولان باید بدور از تنگ نظری زیر پرچم ولایت حرکت کنند افزود: باید حول محول ولایت، مسیر فراروی انقلاب اسلامی در حال و آینده را با تدبیر و درایت طی کرد.

وی ضمن حمایت از بیانات رهبری در جمع مردم تبریز اظهار داشت: بیانات دلسوزانه و پيامبرگونه مقام معظم رهبري از يکسو همه اقشار مردم ايران، گروه‌ها، جناح‌ها، تشکل‌ها و احزاب سياسي را در مسائل داخلي به وحدت، مهرباني و مدارا با يکديگر فرا مي‌خواند و از سوي ديگر همه را به شدت عمل فراگير در مقابل دشمنان هدايت مي‌كند.

برزگر اظهار داشت: بيانات رهبری، حجت را بر مسئولان نظام و فعالان عرصه حکومت و سياست در ايران تمام کرد که با وحدت کلمه و دوستی بدون تنگ نظري و حب و بغض‌هاي فردي و جناحي و سياسي زير پرچم ولايت فقيه مسير فراروي انقلاب اسلامي در حال و آينده را با تدبير و درايت پیموده و دين خود را به مردم ادا کنند.

رئیس کانون مداحان شهرستان سمنان در پایان خاطر نشان کرد: مسئولان با حفظ وحدت و اتحاد در برابر توطئه ها ي دشمنان داخلي و خارجي ايستادگي کرده و با وفاق ملي هر گونه تحريمي را از بين ببرند.

