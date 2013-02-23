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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۳۰

حوادث 24 ساعت گذشته/

9 کشته و مصدوم در اثر تصادف در داراب/ برخورد پراید با بلوار در شیراز

9 کشته و مصدوم در اثر تصادف در داراب/ برخورد پراید با بلوار در شیراز

شیراز - خبرگزاری مهر: 9 کشته و مصدوم در اثر تصادف رانندگی در شهرستان داراب و پنج مصدوم درپی برخورد یک دستگاه پراید با بلوار در شیراز عناوین اخبار حوادث 24 ساعت گذشته شیراز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان فارس اعلام کرد: تصادف پژو 405 و سمند در پنج کیلومتری جنت شهر داراب شش مصدوم و سه کشته بر جای گذاشت.

مهناز ده بزرگی بیان کرد: در پی تماس تلفنی با مرکز پیام اورژانس 115 داراب در ساعت 17 و 16 دقیقه جمعه بلافاصله سه دستگاه آمبولانس اورژانس 115 برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: شش نفر مصدوم این حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان انتقال یافتند ضمن اینکه این تصادف سه کشته نیز برجای گذاشت.

پنج مصدوم در اثر برخورد با بلوار در شیراز

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان فارس اعلام کرد: برخورد پراید با بلوار در چهار راه حافظیه شیراز پنج مصدوم درپی داشت.

مهناز ده بزرگی خاطرنشان کرد: در پی تماس تلفنی با مرکز پیام اورژانس 115شیراز در ساعت 20 و 16 دقیقه جمعه عوامل اورژانس بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند که پنج مصدوم حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان انتقال یافتند.

وی بیان کرد: این حادثه تلفات جانی دربرنداشته است.

کد مطلب 2003976

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