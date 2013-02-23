مسئولان به قانون اشتغالزایی برای معلولان عمل نمی کنند

فرهاد عبدوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این انجمن تا سال 86 بودجه محدودی داشت که بعد از این سال با کمک گروه های NGO و خیران استان اداره می شود که با توجه به خرج بالای یک معلول به نظر می رسد باید دولت نیز در این زمینه کمکی به این انجمن بکند.

وی ادامه داد: البته در این میان شهردار تبریز حمایت زیادی از این انجمن داشته که اختصاص ساختمانی برای این انجمن در پارک آنالار و آتالار تبریز از جمله این فعالیت ها است.

عبدوی با اشاره به عضویت 500 نفر در این انجمن گفت: این انجمن فعالیت های فرهنگی و آموزشی مانند آموزش کامپیوتر ، قرآن ، موسیقی و حتی تشکیل گروه تئاتر نابینایان را انجام داده است و به عنوان یک خانواده بزرگ برای نابینایان محسوب می شود.

وی در خصوص مشکلات کاریابی برای نابینایان اظهار داشت: اگر قانون سه درصد اشتغال برای معلولان درست اجرا شود مشکلی برای اشتغال یابی این قشر نخواهیم یافت اما متاسفانه برخی مسئولان برخلاف قانون عمل کرده و فرصت اشتغال را از معلولان می گیرند.

مدیر عامل انجمن نابینایان استان ادامه داد: بارها در جمع مسئولان و نمایندگان مشکلات نابینایان را مطرح کرده ایم که امیدوارم به آن توجه بیشتری شود.

وی افزود: از جمله این پیشنهادات حذف مالیات بر درامد کارکنان نابینا ، افزایش یارانه نقدی برای معلولان، توجه ویژه به خدمات شهری از جمله حمل و نقل و متناسب سازی فضای شهری و همچنین توجه بیشتر به اشتغال یابی برای این قشر است.

عبدوی در خصوص همکاری شهردار تبریز با این انجمن گفت: شهردار تبریز با انتخاب مشاوری در امور معلولان در پی رسیدگی به مشکلات این قشر بوده و سعی در حل مشکلات شهری برای این افراد را دارد.