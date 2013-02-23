مسئولان باعمل به فرامین رهبری بهانه به دست دشمن ندهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولي الله مصائبي صبح شنبه در گردهمایی روحانیان مستقر و طرح هجرت استان سمنان در محل اداره کل تبلیغات اسلامی این استان در شاهرود ضمن بيان اينکه مسئولان با اعتدال در رفتار خود بهانه به دست دشمن ندهند افزود: اسلام يک دين سياسي، اجتماعي است و هدف آن حمايت از اصالت و اعتبار انسان ها است.

وي با بيان اينکه حمايت از اصالت و اعتبار انسان ها جزو در نظام توحيد، امکان پذير نيست افزود: در اين نظام، رابطه خدا و خلق، محور زندگي فردي و اجتماعي مردم است.

معاون فرهنگي، آموزشي و پژوهشي اداره کل تبليغات اسلامي استان سمنان اضافه کرد: در دين اسلام، رابطه انسان با خداوند بر اساس لطف و هدايت از طرف او و معرفت و اطاعت از طرف بنده است.

مصائبي گفت: چون پياده کردن چنين نظامي با سابقه ذهني انسان ها و عرف و عادت اجتماعي آنان فاصله زيادي دارد، نيازمند افرادي پيش گام و نمونه است.

وي افزود: پيامبر اسلامي و پشيوايان بر حق او، ارج و اعتبارشان از نظر اسلام در اين است که نظام الهي را در زندگي خود به بهترين صورت ممکن پياده کنند.

معاون فرهنگي، آموزشي و پژوهشي اداره کل تبليغات اسلامي استان سمنان تصريح کرد: بنابراين دين اسلام از نظر توجه به کرامت و سعادت انسان، مسلمانان را به عنوان امت برتر و نظام بهتر معرفي ميکند و وظيفه اصلي و نخستين مسلمانان آن است که چنين نظامي را به عنوان يک نظام معتدل و نمونه بر پاي دارند تا نمونه و گواهي براي زندگي بهتر مردم جهان باشد.

مصائبي اضافه کرد: در برقراري چنين نظامي نيز رسول خدا و پيشوايان معصوم و مديران جامعه بايد نسبت به مردم جامعه خود نقش الگو را داشته باشند و محور برپايي اين نظام قرار گيرد.

وي در پايان خاطرنشان کرد: پس بر همه مسئولان لازم است با عمل به فرامين مقام معظم رهبري و اصلاح رفتار خود دشمنان را نااميد و دل رهبر و امام زمان(عج) را شاد کنند.

