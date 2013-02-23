آغاز پیکار با رکود واحدهای صنعتی آذربایجان غربی/ کمبود یا ناتوانی جذب اعتبار

سید احمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وجود 865 واحد به بهره برداری رسیده در 19 شهرک و ناحیه صنعتی فعال آذربایجان غربی، افزود: از این تعداد 220 واحد معادل 25 درصد صنایع استان غیر فعال و راکد بوده که دارای یک نرم طبیعی است.

وی با اشاره به آغاز اجرای طرح عارضه یابی واحدهای غیر فعال و راکد، اظهار داشت: بر اساس بررسیهای فنی و اقتصادی نبود نقدینگی در واحدها با وقوع 2 اتفاق اقتصادی طی سالهای اخیر شامل هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت ارز مهمترین مشکل این واحدها است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی با بیان اینکه متاسفانه افزایش قیمت حاملهای انرژی و نرخ ارز، تاثیر منفی در بخش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گذاشت، ادامه داد: حوزه تامین نقدینگی و پرداخت تسهیلات در حوزه وظایف این شرکت نبوده و ما موظف به ایجاد زیرساختها در شهرکهای صنعتی هستیم.

موسوی اعلام کرد: این در حالی است که با برخی موسسات مالی و اعتباری و بانکها برای رفع مشکلات واحدهای راکد و نیمه فعال تفاهم نامه های در حوزه نوسازی، کمکهای فنی و اعتباری و سرمایه در گردش امضا شده است.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری با بانک توسعه تعاون و مهر جهت ارائه 25 میلیارد ریال تسهیلات نوسازی با توجه به فرسودگی ماشین آلات برخی واحدها و کاهش قیمت تمام شده محصولات، ادامه داد: تا کنون 18 واحد با این بانکها معرفی شده اند.

وی همچنین از امضای تفاهم نامه پرداخت تسهیلات توسط بانکهای توسعه تعاون و ملت به میزان 21 میلیارد ریال در جهت کمکهای فنی و اعتباری خبر داد و عنوان کرد: این تسهیلات به واحدهایی با 95 درصد پیشرفت فیزیکی جهت آغاز عملیات تولید پرداخت می شود.

موسوی با اشاره به مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر پرداخت 50 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی در سطح کشور، گفت: آذربایجان غربی با نام نویسی و ثبت نهایی واحدهای تولیدی موفق به جذب 710 میلیارد ریال شد.

از دست رفتن 25 درصد فرصتهای شغلی بخش صنعت آذربایجان غربی

وی مدیریت غیر اصولی، ضعیف و عدم آگاهی مدیران واحدها از برخی قوانین، و مقررات را دیگر مشکل واحدهای تولیدی دانست و افزود: دولت زمینه دریافت تسهیلات و بهره مندی از مزایای قانونی را فراهم کرده ولی ناآگاهی و ناتوانی در استفاده و جذب تسهیلات مدیران نیز باعث بروز مشکلات برای واحدها می شود.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران واحدهای صنعتی در بخش های گوناگون را راهکار رفع این مشکلات دانست و اعلام کرد: از ابتدای امسال تا کنون 2 هزار و 300 صنعتگر در قالب 81 دوره با مباحث مختلف آشنا شدند، ولی این دوره ها نیز جوابگوی این بخش از نیازها نیست.

موسوی با بیان اینکه ولی افزایش نرخ ارز با وجود ایجاد مشکلات فراوان در تامین مواد اولیه برای برخی واحدها، باعث افزایش و رونق تولید و فروش کالاهای ایرانی شد، اظهار داشت: واحدهای صادرات گرا در رقابتهای صادراتی عملکرد خوبی داشته و واحدهای دارای رقبای وارداتی وضعیت بهتری پیدا کردند.

وی با اشاره به وضعیت اشتغال در واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی آذربایجان غربی، یادآور شد: با بهره برداری از 865 واحد 18 فرصت شغلی ایجاد شده که از این تعداد 25 درصد متعلق به واحدهای راکد است، که امیدواریم با کمکهای فنی و اعتباری و تزریق نقدینگی به چرخه تولید و اشتغال برگردند.