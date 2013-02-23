روزهای انتهایی فصل سرد و حراج پوشاک زمستانی در اصفهان/ ویترینها در حال بهاری شدن

به گزارش خبرنگار مهر، هم اكنون اكثر فروشندگان با خط زدن قيمت پوشاك و نوشتن قيمت هاي جديد، سعي دارند تا در روزهاي اندك باقيمانده فصل گرما، كاهش انگيزه شهروندان را براي خريد پوشاك زمستانی را جبران كنند.

اين فروشندگان، اجناسی را كه حدود سه چهار ماه پیش می فروختند، هم اكنون به عنوان حراج با قيمتی به مراتب پايين تر از قبل به مردم عرضه می كنند.

بهمن که به پایان نزدیک می شود بوی حراج در تمامی کوچه پس کوچه های شهر می پیچد، غوغای رهگذران تمام فضای بازارهای اصفهان را پر کرده و صدای فرياد مردی ميانسال كه بساطش را روی زمين پهن كرده، خریداران را به خود جذب می کند، صدای او در ميان همهمه كم بازار به وضوح به گوش می رسد و شيوه او در دعوت مردم به خريد در بين همه بازار شكلی بديع به شمار می آيد .

در حاليكه ديگر فروشندگان عمدتا ساكت اند و روش های كم و بيش بی سر و صداتری را برای فروش جنس های خود انتخاب كرده اند او در ميان یکی از كوچه های نستبا شلوغ چهارباغ بی محابا فرياد می زند و در اين ميان نگاه های متعجب خريداران را به جان می خرد.

بسياری از آنها از اين شيوه فرياد زدن و تبليغ كردن برای جنس متعجب مانده اند . آن چنان كه بسياری از فروشندگان نيز معتقدند اين شيوه اساسا از پايه غلط است. ولی " سيد حسین " به اين حرف ها و آن نگاه ها بی اعتنا است گرچه در این میان مردم هم راضی هستند، پای بساطش پر شده از کسانی که عطای خرید در پاساژهای شیک را به لقایش بخشیده و ترجیح می دهند که از دستفروشی چون او خرید کنند.

به اعتقاد حسین مطهری، که با زن و فرزندش برای خرید آمده بعضی چیزها را می شود با قیمت ارزانتری در اینجا پیدا کرد و نیاز نیست با دو برابر قیمت در مغازه ها پیدا کرد.

از سال های دور دم دم های عید یا یکی دو ماه مانده به نوروز همیشه این خیابان و خیابان های دیگر شاهد دستفروشانی هستند که با قیمت های ارزانتر خریداران را به سوی خود می کشند بماند که دو خیابان نظر و چهارباغ خیابان های نام آشنایی هستند که حراج را این روزها پررنگ تر با خود یدک می کشند حراجی که برای برخی آنقدر خوشایند است که همه اقلام سال آتی شان در همین چند روز در سبدشان جا می گیرد.

معصومه علت اینهمه شلوغی این روزها در بازار را ارزانی و وفور اجناس ذکر می کند نظری که الهام عقیده ای برخلاف آن را داشته و می گوید: با اینکه این روزها قرار است با حراج قیمت ها از قله صعود به پایین کشیده شوند اما تنها بین 10 تا 20 درصد می توان به حراج دل خوش کرد.

با تمام اینها بازارهای این روزها از وقتی کلمه حراج را به دوش کشیده اند مورد توجه و اقبال عمومی قرار گرفته اند، اما واقعيت آن است که خیلی وقت ها هيچ نشانی از حراج واقعی را به همراه ندارند.

شاهد این مدعا خیابان نظر شرقی است، كمی پائين تر از پله های عابر پياده مشهور خیابان خورشید كه می گذری چراغ های روشن مغازه ها و انعكاس نورشان در آئينه های ویترین ها توجه ات را جلب می كند اين قسمت به نوعی بورس فروش پالتو و مانتو است و با كمی دقت می توانی چهره های جوانی را ببینی که در جستجوی قیمت های از دست رفته بازار را گز می کنند و جستجوگرانه از يك مغازه به مغازه ای ديگر كام می نهند.

به قول مینا که دانشجوی ارشد کامپیوتر است و مشتری پرو پا قرص حراجی ها، این حراج ها غیر واقعی است وقتی که روی اتیکت بیرون مغازه نوشته شده که قیمت مانتو 55 هزار تومان اما وقتی داخل می شوی بین 100 تا 120 تومان است و فقط مانتوهای از مد افتاده چند سال گذشته با این قیمت به فروش می رسد دیگر باید یا بنجل خرید یا عطای خرید کردن از فروشگاهها را فعلا به لقایش بخشید .

او می گوید: دستفروش ها هم این روزها جایی برای خود باز کرده اند آنها هم از هر جنس بی کیفیتی برای مشتری پیدا کردن استفاده می کنند معلوم است که جنس بی کیفیت ارزان هم هست.

کافی است در خیابان های شهر گذر کنی همه جای بوی حراج پیچیده از یک مغازه کوچک.

حراج نياز به مجوز رسمی اتحاديه دارد

رضا ،فروشنده لباس و كيف تفسيری متفاوت از علت حراج دارد. با اين ادعا كه حراج نياز به مجوز رسمی اتحاديه دارد، اظهار می دارد: حراج كالا به دليل كسادی بازار، رقابت - كاهش توان مردم كم درآمد صورت می گيرد.

وی ادامه می‌دهد:علت اصلی، بالارفتن نرخ اجاره و بهای مسكن، حمل نقل و خورد و خوراك است كه قدرت مالی اكثر مردم را پايين می آورد.

وی اما در خصوص حراج كالامی گويد قيمت ها در حراج با نرخ شرايط فروش معمولی فرق دارند، حداقل 20 درصد يا كمی بيشتر ارزان است، در حراج گاه ممكن است يك جنس زده دار، كثيف شده يا از مد افتاده باشد. اين موارد احتمالی می توانند يكی ديگر از علل حراج باشند.

تک سایزهای مشهور

در این میان گاهی هم جنس های تك سايز به حراج گذاشته می شود، اما در كل، حراج و كاهش قيمت كالای حراجی ها حالت های مختلفی دارد: مثلا يك سری جنس كه روی دست فروشنده مانده است و زمانی كه فروشنده نياز به پول داشته باشد.

دانش، يكی از فروشندگان مانتو در ميدان شهدا هم اكنون مانتوهای مغازه اش را حدود نصف قيمت سابق به فروش می رساند.

به گفته وی، تغيير فصل و كاهش قيمت پوشاك زمستانی باعث شده كه بسياری از مردم استقبال خوبی از اين اجناس كنند.

او مي گويد: مشتريان ديگر زرنگ شدند و پوشاك مورد نظر را آخر فصل و در حراج می خرند، چرا كه قيمت پوشاكی كه در حراج عرضه می شود، يك دوم تا يك سوم ارزان تر از دوره خارج از حراج است.

فلاح، بازنشسته معتقد است: اين مغازه دارها كه هرچند گاه و از جمله در حال حاضر برخی شان قيمت اجناس خود را پايين آورده اند چرا در طول سال چنين كاری نمی كنند؟ الان به گفته آنان 20-15 درصد به مشتريان تخفيف می دهند، در همين شرايط به سود اندك راضی شده اند و طبعا ضرری در كارشان نيست. آن ها اگر هميشه نرخ ها را مناسب كنند و به كم قانع باشند مطمئنا مشتريان بيشتري خواهند داشت. در آخر منفعت بيشتر نصيب شان خواهد شد. از طرف ديگر از قديم گفته اند هر ارزانی بی علت نيست و گرانی بی حكمت. بنابراين و بنا به تجربه شخصی، جنس ارزان و برخی حراجی ها، چندان به نفع خريدار نيست مگر نظارتي در كار باشد.

رجبی ،راننده مسافربر نیز که به همراه خانواده مقداری پوشاك و دو جعبه كفش در پلاستيك دارند، راجع به مغازه ها و يا بساطی های دستفروشان و جمعه بازارها كه به عنوان فروش فوق العاده و ارزان فروشی در گوشه و كنار شهر فعاليت می كنند با لبخندي می گويد: كم و بيش تجربه كرده ام كه نرخ هاشان نسبت به فروشگاه ها پايين است.

او می گوید:مردمی هستند كه بيشتر وسايل شخصی و مصرف خانوادگی را از همين جاها خريداری می كنند. اما بايد وقت گذاشت چون همه جا اين قبيل مكان ها در دسترس مردم نيست. ما يك مقدار از همين حراجی ها خريد كرده ايم. قيمت شان با بيرون يعنی مغازه ها، به صرفه است.

وی تصریح می کند: شنيدم بعضی خانواده ها دورانديشی می كنند پوشاك بچه ها و بزرگترها را آخر هر فصل سال برای فصل مناسب و سال ديگر از حراجی ها تهيه می كنند و راضی هم هستند. كلانظرم اين است كه همه فروشندگان به سود كم قانع باشند چون مشتری بيشتر به دست می آورند. در آن صورت نياز به حراج نيست.

بیماری چندین ساله اقتصاد

معصومه یکی دیگر از خریدارانی است که با دست پر از یکی از مغازه های فروش پوشاک خارج شده و در حال گذاشتن کالاهای خریداری شده به صندوق عقب خودرویش است: او نسبتا از قیمت ها راضی است اما تاکید می کند که کنترل و نظارت به خصوص روی حراجی ها باید باشد .

وی گرانی برخی کالاها را در آستانه نوروز یک بیماری چندین ساله اقتصاد ایران می داند و می گوید: بعضی از فروشندگان از نبود کنترل دقیق بر قیمت ها سوء استفاده می کنند و این به ضرر خریداران است ،اما وقتی حراج شکل صوری پیدا می کند و موجب برخی سوء استفاده های احتمالی می شود، طبیعی است که روش نادرستی برای جلب مشتری می شود.

وی می گوید: این کار شاید در کوتاه مدت بتواند مشتریان را جلب کند ولی در بلندمدت اصلی ترین سرمایه میان خریدار و فروشنده را که "اعتماد" باشد از میان برمی دارد و جوی درست می کند که این روزها شاهد آن هستیم که نه خریدار به صداقت فروشنده مطمئن است و نه فروشنده در صورت اعلام قیمت واقعی کالا به رفتار صادقانه خریدار اعتماد دارد.

در این میان فروشنده ها هم دل پری دارند، یوسف، فروشنده لباس و كيف تفسيری متفاوت از علت حراج دارد، با اين ادعا كه حراج نياز به مجوز رسمی اتحاديه دارد، اظهار می دارد: حراج كالابه دليل كسادی بازار، رقابت - كاهش توان مردم كم درآمد صورت می گيرد: به هر حال كسانی كه وضع مالی خوب دارند مايحتاج خود را از فروشگاه های بالای شهر تهيه می كنند. آن هايی كه وسع اقتصادی چندانی ندارند از همان منطقه مسكونی و مناطق ديگر شهر پوشاك و مايحتاج ديگرشان را تامين می كنند و ترجیح می دهند که قیمت پایینتری داشته باشد .

