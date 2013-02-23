به گزارش خبرنگار مهر، «همسرم» یکی از نوولها یا داستانهای بلند آنتوان پابلوویچ چخوف، نویسنده و نمایشنامهنویس نامدار روسی است. این داستان چخوف توسط سروژ استپانیان از مترجمان آثار او، در قالب یکی از مجموعه آثار این نویسنده به فارسی بازگردانی شده است.
چخوف نویسنده و پزشک روسی بود که در طول عمر 44 ساله خود تعداد زیادی داستان، رمان و همچنین نمایشنامه ادبی نوشت. سروژ استپانیان نیز از مترجمان معاصر زبان فارسی است که در باکو متولد شد. وی همراه با خانوادهاش به ایران مهاجرت کرده و در کشورمان به تحصیل پرداخت. او مجموعه نمایشنامههای چخوف و تعداد دیگری از آثارش را ترجمه کرده است. او همچنین ترجمههای دیگری از دیگر نویسندگان روس را در کارنامه خود دارد.
بازنویسی و خلاصهنویسی متن داستان «همسرم» برای خوانش در برنامه کتاب شب، توسط محمدرضا گودرزی انجام شده است. این برنامه از امشب با تهیهکنندگی رضا قربانی، سردبیری محسن حکیممعانی و صدای بهروز رضوی از برنامه کتاب شب پخش میشود.
برنامه رادیویی کتاب شب که خوانش آثار مطرح ادبی ایران و جهان اختصاص دارد، در طول هفته هرشب از ساعت 23:30 روی آنتن شبکه رادیویی تهران پخش میشود.
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