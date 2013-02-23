  1. فرهنگ و ادب
۵ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۴۶

به قلم چخوف/

داستان «همسرم» از امشب در کتاب شب روایت می‌‌شود

داستان «همسرم» از امشب در کتاب شب روایت می‌‌شود

داستان بلند «همسرم» نوشته آنتوان چخوف طی شب‌های این هفته با صدای بهروز رضوی از برنامه رادیویی کتاب شب خوانده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «همسرم» یکی از نوول‌ها یا داستان‌های بلند آنتوان پابلوویچ چخوف، نویسنده و نمایشنامه‌نویس نامدار روسی است. این داستان چخوف توسط سروژ استپانیان از مترجمان آثار او،‌ در قالب یکی از مجموعه آثار این نویسنده به فارسی بازگردانی شده است.

چخوف نویسنده و پزشک روسی بود که در طول عمر 44 ساله خود تعداد زیادی داستان، رمان و همچنین نمایشنامه ادبی نوشت. سروژ استپانیان نیز از مترجمان معاصر زبان فارسی است که در باکو متولد شد. وی همراه با خانواده‌اش به ایران مهاجرت کرده و در کشورمان به تحصیل پرداخت. او مجموعه نمایشنامه‌های چخوف و تعداد دیگری از آثارش را ترجمه کرده است. او همچنین ترجمه‌های دیگری از دیگر نویسندگان روس را در کارنامه خود دارد.

بازنویسی و خلاصه‌نویسی متن داستان «همسرم» برای خوانش در برنامه کتاب شب، توسط محمدرضا گودرزی انجام شده است. این برنامه از امشب با تهیه‌کنندگی رضا قربانی، سردبیری محسن حکیم‌معانی و صدای بهروز رضوی از برنامه کتاب شب پخش می‌شود.

برنامه رادیویی کتاب شب که خوانش آثار مطرح ادبی ایران و جهان اختصاص دارد، در طول هفته هرشب از ساعت 23:30 روی آنتن شبکه رادیویی تهران پخش می‌شود.

کد مطلب 2003991

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