1500 نفر ساعت گفتمان دینی در همدان برگزار شد

حجت الاسلام محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این گفتمان ها با حضور مبلغان این سازمان و به شیوه پرسش و پاسخ انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح با همکاری و هماهنگی آموزش و پرورش انجام شد، عنوان کرد: بهترین مزیت گفتمان دینی تبادل نظر و افکار بین مخاطبان و دانش آموزان با مبلغین است که موجب شناخت افکار دانش آموزان از سوی مبلغ می شود.

وی به موضوعات مختلف گفتمان های دینی اشاره کرد و گفت: موضو عات مختلفی از قبیل آشنایی بیشتر دانش آموزان با انقلاب اسلامی ایران، شناخت شخصیت امام خمینی (ره) و آشنایی با پیامد ها و آثار انقلاب اسلامی در بیداری جهان اسلام از مسائلی بود که در مدارس مطرح شد.

حجت الاسلام جمشیدی به دیگر گفتمان های دینی با موضوعات روابط دختر و پسر و انحرافات اجتماعی و رفتاری اشاره کرد و افزود: بررسي و تحليل رابطه دختر و پسر به عنوان يک رابطه نامتعارف و تعريف نشده از ضرورت هاي جامعه امروزي بوده و دانش آموزان بايد به عقايد، اخلاق و احکام اسلامي تکيه کرده و براي دور ماندن از انحرافات فکري و رفتاري به اين مهم توجه بيشتري کنند.

وی با بیان اینکه بحث و تبادل نظر در رابطه با موضوع حجاب و عفاف در دبیرستان های دخترانه یکی از موضوعات گفتمان های بوده است، تاکید کرد: رعایت حجاب و عفاف از سوی جوانان و نوجوانان عاملی برای مصون ماندن آنها از آسیب های اجتماعی است و دانش آموزان بررسی و تبیین حجاب اسلامی و تاریخ و تحولات پوشش اسلامی را باید سرلوحه زندگی خود قرار دهند.

وی اضافه کرد: چندین هزار ساعت گفتمان دینی امسال در مدارس شهرستان همدان توسط مبلغین دینی انجام شده است.