به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین صوفی معاون صدا در این نشست یادآور شد: این اداره کل با توجه به باز تعریفی که در رویکرد و مأموریتهای آن به عمل آمده، باید با بکارگیری خلاقیت و ایجاد نوآوری، آثار فاخری را در اختیار تهیه کنندگان و برنامه سازان رادیویی قرار دهد که هم به لحاظ موضوعی و هم به لحاظ زیبایی شناسی جزو برترین کارها باشد.
وی افزود: کارهای هنری فاخر، همیشه مورد استقبال برنامه سازان و بالطبع مخاطبان بوده و هست. چرا که این آثار در زمانهای متمادی قابل پخش است. از همین رو اداره کل نغمات آیینی به عنوان یک مجموعه پشتیبانی کننده از تمامی شبکهها، باید در تولید آثار خود با لحاظ کردن تمامی ملاکهای زیبایی شناسی، نگاه خود را به این مهم معطوف کند.
معاون صدا در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد شبکههای تخصصی رادیویی را همسو با گسترش نیازهای مخاطبان در حوزههای مختلف اجتماعی دانست و تاکید کرد: موضوعات بسیار زیادی در حوزه برنامه سازی وجود دارد که میتوان با خلاقیت و نوآوری به برنامه سازی پرداخت و با نگاهی دیگر به این موضوعات نگاه کرد که هم باعث غنای کار رادیو و هم استقبال مخاطبان از این برنامهها شود. نگاه سنتی در برنامه سازی رادیویی به تدریج در حال تغییر است و هر شبکه رادیویی رفته رفته در حال پوست اندازی و تشخص مستقل رسانهای خود است. در این بین واحدهای ستادی همچون این اداره کل، سهم مهمی در برند سازی و الگو سازی از طریق تولید کارهای ارزشی در پشتیبانی از سایر شبکههای رادیویی برعهده دارند.
پیش از سخنان صوفی، طاهری مدیر این اداره کل نیز گزارش مبسوطی از فعالیتهای این اداره کل در سال جاری ارائه داد و با بیان اینکه کیفی سازی تولیدات این اداره کل از سیاستهای برنامه سازی است، تولید آثار فاخر در ایام مناسبتی همچون محرم و صفر، ماه رمضان، دهه فجر انقلاب اسلامی و همچنین آثار فاخر ادبی را از دیگر فعالیتهای این اداره کل دانست که برای بهره برداری در اختیار برنامه سازان قرار گرفته است.
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