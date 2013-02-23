بیماری های قلبی و عروقی بیشترین عامل مرگ و میر در گیلان است

ارسلان داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فاکتورهای از قبیل افزایش وزن، کاهش تحرک، تغذیه نامناسب و رفتارهای پر خطر تمامی افراد به ویژه مردان را در جامعه تهدید خواهد کرد.

وی همچنین با اعلام اینکه از زمان تولد تا سالمندی مخاطرات زیادی جنس مذکر را تهدید می کند، اظهارداشت: امید زندگی در مردان چهار سال کمتر از بانوان است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: عوامل محیطی و شغلی که مردان را تهدید می کند به مراتب بیشتر از بانوان است بنابراین بر ضرورت افزایش سلامت جنس مذکر باید در جامعه بیشتر تلاش کرد.

وی افزود: وزارت بهداشت برای مادران و کودکان برنامه های متنوعی دارد و به عبارتی بانوان و کودکان خدماتی که در مراکز و شبکه های بهداشتی ارائه می شود بیشتر بهره مند هستند.

داداشی با یادآوری اینکه مردان از خدمات نظام سلامت به دلیل اشتغال زیاد، استرس ها و غیره کمتر استفاده می کنند، اظهارداشت: در حال حاضر سرطان معده، سرطان مثانه و سرطان روده بزرگ در مردان بیشتر از بانوان است.

وی یادآورشد: نقش تغذيه در سلامت و كارآيي و يادگيري انسانها و ارتباط آن با توسعه اقتصادي طي تحقيقات وسيع جهاني به اثبات رسيده و نشان می دهد كه سرمايه گذاري در تامين امنيت غذايي و سلامت تغذيه اي مردم نه تنها با صرفه و اقتصادي است بلكه از ضروريات غير قابل اجتناب ملي بشمار مي رود.