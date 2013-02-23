اراک میزبان دور برگشت لیگ برتر سپک تاکرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون انجمن های ورزشی، قرار است رقابتهای یاد شده طی روزهای 13 الی 17 اسفندماه در اراک برگزار شود. بر این اساس دور برگشت مسابقات یاد شده در سه رشته "تیم ایونت"، "دبل" و "رگو" در سه سید برتر A و B به میزبانی مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد شهر اراک برگزار خواهد شد. دور رفت این رقابت ها چندی پیش به میزبانی مجموعه ورزشی یاس تهران برگزار شد.