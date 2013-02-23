نشست « از قریه تا مدینه» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین سلسله نشستهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با محوریت نقد غرب و ارزیابی میراث تاریخی- تمدنی اسلام و ایران، برگزار می شود.
دکتر صادق آئینه وند عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در نهمین نشست از این مجموعه که سه شنبه 8 اسفندماه برگزار می شود درباره «از قریه تا مدینه» سخنرانی می کند.
قریه محل پیدایش و پویش رسالت پیامبران(علیهم السلام) و مدینه در اصطلاح میراث اسلامی، محل استقرار دولت آن بزرگوار است.
در این نشست، چهار اصطلاح قرآنی یعنی اعرابی، عربی، قریه و مدینه در چهارچوب رسالت و دولت پیامبر گرامی خدا(ص) مرتبط و معنی خواهد شد. همچنین معنی هجرت، جهاد و تمدین از موضوعات دیگری است که در این منظومه به آنها پرداخته می شود.
این نشست در روز سه شنبه 8 اسفندماه ساعت 15 در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران واقع در خیابان کارگر شمالی تقاطع خیابان جلال آل احمد برگزار می شود.
دکتر صادق آئینه وند در نهمین نشست از مجموعه نشستهای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت که سه شنبه 8 اسفندماه برگزار می شود درباره «از قریه تا مدینه» سخنرانی می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، دومین سلسله نشستهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با محوریت نقد غرب و ارزیابی میراث تاریخی- تمدنی اسلام و ایران، برگزار می شود.
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