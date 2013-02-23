  1. دين، حوزه، انديشه
۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۰۴

الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت/

نشست « از قریه تا مدینه» برگزار می شود

نشست « از قریه تا مدینه» برگزار می شود

دکتر صادق آئینه وند در نهمین نشست از مجموعه نشستهای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت که سه شنبه 8 اسفندماه برگزار می شود درباره «از قریه تا مدینه» سخنرانی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین سلسله نشستهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با محوریت نقد غرب و ارزیابی میراث تاریخی- تمدنی اسلام و ایران، برگزار می شود.

دکتر صادق آئینه وند عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در نهمین نشست از این مجموعه که سه شنبه 8 اسفندماه برگزار می شود درباره «از قریه تا مدینه» سخنرانی می کند.

قریه محل پیدایش و پویش رسالت پیامبران(علیهم السلام) و مدینه در اصطلاح میراث اسلامی، محل استقرار دولت آن بزرگوار است.

در این نشست، چهار اصطلاح قرآنی یعنی اعرابی، عربی، قریه و مدینه در چهارچوب رسالت و دولت پیامبر گرامی خدا(ص) مرتبط و معنی خواهد شد. همچنین معنی هجرت، جهاد و تمدین از موضوعات دیگری است که در این منظومه به آنها پرداخته می شود.

این نشست در روز سه شنبه 8 اسفندماه ساعت 15 در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران واقع در خیابان کارگر شمالی تقاطع خیابان جلال آل احمد برگزار می شود.

کد مطلب 2004011

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