نشست « از قریه تا مدینه» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین سلسله نشستهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با محوریت نقد غرب و ارزیابی میراث تاریخی- تمدنی اسلام و ایران، برگزار می شود.



دکتر صادق آئینه وند عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در نهمین نشست از این مجموعه که سه شنبه 8 اسفندماه برگزار می شود درباره «از قریه تا مدینه» سخنرانی می کند.



قریه محل پیدایش و پویش رسالت پیامبران(علیهم السلام) و مدینه در اصطلاح میراث اسلامی، محل استقرار دولت آن بزرگوار است.



در این نشست، چهار اصطلاح قرآنی یعنی اعرابی، عربی، قریه و مدینه در چهارچوب رسالت و دولت پیامبر گرامی خدا(ص) مرتبط و معنی خواهد شد. همچنین معنی هجرت، جهاد و تمدین از موضوعات دیگری است که در این منظومه به آنها پرداخته می شود.



این نشست در روز سه شنبه 8 اسفندماه ساعت 15 در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران واقع در خیابان کارگر شمالی تقاطع خیابان جلال آل احمد برگزار می شود.