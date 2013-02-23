مشکلات خوزستان باید حل شود/ محصولات پتروشیمی به زودی در جایگاه نخست صادرات کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی که صبح امروز شنبه برای افتتاح چند طرح عمرانی و صنعتی وارد فرودگاه اهواز شد، در جمع خبرنگاران در خصوص سفر یک روزه خود به این استان اظهار کرد: قرار است در این سفر چند پروژه عمرانی و صنعتی افتتاح شود و شاهد توسعه و رونق استان باشیم.



وی با اشاره به اینکه در این سفر چند پروژه پتروشیمی نیز افتتاح می شوند، عنوان کرد: هم اکنون محصولات پتروشیمی در رده دوم کالاهای صادراتی ما بعد از نفت قرار دارند ولی با پروژه هایی که در دست اجراست و یا اینکه افتتاح شده اند به زودی محصولات پتروشیمی جایگاه نخست صادرات کشور را به خود اختصاص خواهند داد.



رحیمی همچنین عنوان کرد: اشتغالزایی در استان خوزستان یکی از اولویتهای دولت در این استان است زیرا مردم خوزستان به گردن این کشور و این نظام حق دارند و باید در راستای ارتقای سطح زندگی این مردم که استانشان از ثروت عظیمی برخوردار است گام برداشت.



معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه «باید تلاش کنیم مشکلات خوزستان حل شود» عنوان کرد: این استان برای سرمایه‌گذاری جایگاه مهمی و باید تلاش کنیم که سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در این استان صورت بگیرد، چراکه خوزستان سرچشمه حیاتی اقتصادی ایران است.



رحیمی عنوان کرد: همچنین در این سفر هفت هزار واحد مسکونی مهر در استان افتتاح می شود و سایر واحدهای مسکونی این طرح نیز در نوبت افتتاح است.