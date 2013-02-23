ارومیه میزبان نخستین همايش پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي

به گزارش خبرنگار مهر، راضیه خدادوست صبح شنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از مراکز تحت پوشش بهزیستی استان اظهارداشت: این همایش با هدف تحليل تواناييها و ظرفيت هاي پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي ،هم افزايي و همسويي دستگاهاي مرتبط با پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي برگزار می شود.

وی با اشاره به اتمام مرحله گزينش و معرفي مقالات برتراظهارداشت: برای مقالات پنج محور"هویت، شرایط آنومیک و آسیب‌های نوپدید"، "جرم و بزه"، "آسیب‌های خانواده"، "اعتیاد و قاچاق" و "نقش دانشگاه و دانشگاهیان در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی" فراخوان داده شده بود.

خدادوست به نقش و جايگاه بهزيستي در پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي اشاره كرد و گفت: سازمان بهزيستي به عنوان نهادي تخصصي با بهره گيري از توان نيروهاي كارشناسي در حوزه هاي مختلف در خصوص پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي فعاليت مي كند.

رئيس نخستين همايش استاني تحلیل و بررسی جرایم و آسیب‌های اجتماعی،بهره‌ گیری از یافته‌های جدید پژوهشی، کمک به شکل ‌گیری شبکه‌ های اطلاعاتی علمی بین مراکز دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی، ارائه دستاوردهای نظری بومی درباره آسیبهای اجتماعی، ارزیابی وضعیت موجود آسیبهای اجتماعی و آثار و پیامدهای آنها و شناخت راه‌های پیشگیری، مداخله، کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در استان را از جمله محورهای این همایش برشمرد.

خدادوست با تاکید بر اینکه امروزه آسیب های اجتماعی به عنوان یک تهدید جدی سلامت جامعه را با خطر مواجه ساخته است عنوان کرد: رشد شهرنشینی، برخورد و تضاد میان هنجارها، از هم پاشیدگی روابط متقابل بین افراد، تأثیر گروه همسال و... توجه به آسیب های اجتماعی را امری اجتناب ناپذیر ساخته است.

وي افزود: اگرچه آسیب های اجتماعی می تواند بسیار گسترده باشد ولی می توان مسائلی از قبیل اعتیاد، فرار از خانه، خشونت، انزوای اجتماعی، ناهنجاری های رفتاری، سرقت ، کودک آزاری و همسرآزاري را از جمله نتایج آسیب های اجتماعی عصر حاضر تلقی کرد.

مديركل بهزيستي آذربایجان غربی ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه هاي مختلف از جمله اعتياد و ازدواج ، پيشگيري و درمان اعتياد، راه انداري مراكز حمايتي و مددكاري، ارائه آموزش هاي مختلف و ... از جمله دهها خدمتي است كه بهزيستي در راستاي پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي انجام مي دهد.

