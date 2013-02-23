به گزارش خبرگزاری مهر، زندگی پرماجرای یوسف پیامبر (ع) در تفسیرهای بیشماری که در طول قرنهای متمادی بر قرآن کریم نوشته شده است، سهم قابل توجهی دارد. چندی است کتاب «اشکال یک اسطوره، گونهگونی شخصیت ادبی حضرت یوسف» نوشته زندهیاد سعید اربابشیرانی با ترجمه مجدالدین کیوانی منتشر شده است. این کتاب قصه حضرت یوسف (ع) در کتاب مقدس و قرآن را معرفی کرده و سپس به نقد و بررسی ساختار و محتوای بخشی از روایاتی پرداخته است که از این قصه در ادبیات منظوم و منثور غرب و شرق (بهویژه انگلیسی و فارسی) خلق شده اند.
از سعید اربابشیرانی کتاب 8 جلدی «تاریخ نقد جدید» اثر رنهولک نیز به فارسی ترجمه و منتشر شده است که حاصل 20 سال تلاش علمی اوست.
در آستانه دومین سالگرد درگذشت دکتر سعید اربابشیرانی، نشست هفتگی شهرکتاب در روز سهشنبه هشتم اسفند، از ساعت 16:30 به بزرگداشت مقام علمی اربابشیرانی و نقد و بررسی کتاب«اشکال یک اسطوره» اختصاص دارد که با حضور ابوالحسن نجفی، رضا نیلیپور، فرزان سجودی و مجدالدین کیوانی در مرکز فرهنگی شهرکتاب به نشانی خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار میشود
ورود به این برنامه برای عموم علاقهمندان آزاد است.
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