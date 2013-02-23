خواسته رهبری از ائمه جمعه در حوزه فیلم/لزوم کادرسازی در سینما

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشی از برنامه شب گذشته "هفت" حسن عباسی و نادر طالب‌زاده که هفته گذشته در دیدار دست اندرکاران جشنواره مردمی فیلم عمار با رهبر معظم انقلاب حضور داشتند، مهمان برنامه بودند و درباره چشم‌انداز سینمای انقلابی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

طالب زاده در ابتدای این بحث عنوان کرد: یکی از سئوالاتی که در این دیدار از رهبر معظم انقلاب پرسیده شد چشم‌انداز رسانه‌ای در سینمای ایران بود. نیاز به تغییر استراتژی برای مقابله با وضع جدیدی که در سینما به‌وجود آمده کاملا احساس می‌شود. مقام معظم رهبری نیز عنوان کردند که ما باید به فکر طراحی و برنامه ریزی سینمای انقلابی باشیم و فکر می‌کنم این مساله مهمترین نتیجه این دیدار بود.

غفلت از پیوند رسانه و سینما

حسن عباسی نیز در این‌باره عنوان کرد: بحث پیوند سینما با رسانه و تاکید رهبری بر چشم‌اندازی دور و با برنامه‌ریزی از مباحث مطرح شده در این دیدار بود. ایشان فرمودند ما در زمینه پیوند سینما و رسانه غفلت کرده‌ایم. محور دوم بحث ایشان به ضعف ما در حوزه فیلمنامه ارتباط داشت که البته ضعف اصلی ما در حوزه رمان است که در اینجا پیوند سینما و ادبیات نیز مطرح می‌شود و ایشان فرمودند که این چرخه معیوب است.

وی ادامه داد: سومین محور صحبت‌های مقام معظم رهبری نگاه به مقوله سینما و بررسی فرم بود و سپس به سراغ مضامین و محتوا هم رفته و نکات کلیدی را مطرح کردیم. دولتی بودن و سیاسی بودن سینمای هالیوود که از جمله ساختن فیلم‌هایی مثل "آرگو" است نیز مطرح شد. ایشان فرمودند ما نباید نگران این باشیم که چرا آنها آرگو می‌سازند بلکه باید به این نکته توجه کرد که چرا مسایلی مثل دفاع مقدس، کلیت تاریخ و انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و مساله فلسطین کمتر در سینمای ایران مطرح شده است.

عباسی درباره فرمایشات رهبری افزود: ایشان فرمودند که حوزه علمیه باید مواد و متریال مناسب را در اختیار هنرمندان قرار دهند و در حوزه علوم انسانی نیز باید حوزه علمیه به سینماگران مواد مشخص و علمی را ارائه و پیشنهاد کند.

سینمای ایران به نیروی تازه‌نفس انقلابی نیاز دارد

طالب‌زاده در ادامه این بحث عنوان کرد: نگاه ما به آینده است و نیازمند نیروی تازه‌نفس هستیم. جشنواره‌ای مثل عمار می‌تواند استعدادهایی را که در دغدغه انقلاب اسلامی دارند تربیت کنند. آثار قابل توجهی در طول 30 سال گذشته ساخته شده است اما ما احتیاج به نیروهای تازه و با استعداد بالقوه قوی داریم و اینکه افرادی را باید به کار گیریم که دغدغه انقلاب اسلامی را داشته باشند.

وی ادامه داد: آینده‌نگری نیز یکی از ارکان رسیدن به این نوع سینما است. باید دید خروجی‌های دانشگاه‌های ما چه کسانی هستند؟ پس مسئله آموزش نیز مورد اهمیت است. لذا نشستی که با رهبر معظم انقلاب پیش آمد و در آن علاوه بر پیشکسوتان و خبره‌ها، جوانان هم حضور داشتند بسیار مثمر ثمر بود و ما توانستیم مسایل و دغدغه‌هایمان را مطرح کنیم.

طالب زاده با اشاره به اینکه دامنه گفتمان انقلاب اسلامی باید به مقوله هنر و سینما نیز کشیده شود، عنوان کرد: ترس از اسلام و ایران در غرب یک مسئله جدی است. پس در تربیت و آموزش نیرو باید فکر اساسی کرد. آمریکا نگران شکاف و جنگ داخلی است. امسال نیز 3 فیلم "آرگو"، "لینکلن" و "30 دقیقه نیمه‌شب" با همین رویکرد ساخته شده است و توجه مقام معظم رهبری نسبت به این فیلم‌ها مخصوصا فیلم "لینکن" بسیار قابل توجه است. محور خاصی در این دیدار برای تغییر زمان و استراتژی برای آینده شکل گرفت و متن سخنان امام و سئوالاتی که مطرح شد به دلیل آموزنده بودن باید در اختیار مردم نیز قرار گیرد.

هنر را نباید مانند علم تدریس کرد

حسن عباسی در ادامه این بحث، با اشاره به اینکه هنر را نباید مانند علم تدریس کرد، گفت: در هنر باید حس انتقال یابد. اگر در ایران هم ما باید آکادمی‌هایی داشته باشیم تا هنرجویان در کنار هنرمندان با برگزاری ورک‌شاپ‌ها و کلاس‌های آموزشی بتوانند در واقع فوت کوزه‌گری را یاد بگیرند. مقام معظم رهبری از ائمه جمعه نیز خواستند که در کنار انتقاد از برخی آثار سینمایی، فیلم های معنوی را به مردم معرفی کنند تا سینماگران ما نیز با خیال آسوده‌تر به تولید آثارشان بپردازند.

عباسی مطرح کرد: در 5 - 4 سال گذشته از 100 فیلمی که هالیوود ساخته تنها یکی از آنها شاخص بوده است. این تحقیق را یکی از دانشجویان به درستی انجام داده بود. پس اگر سینمای ما نیز 90 فیلم در سال بسازد و یکی از آنها شاخص باشد ما استاندارد را رعایت کرده‌ایم. چون همه فیلمسازان در یک سطح از نظر استعداد، امکانات و بودجه نیستند. بنابراین این فشار را باید از سینما برداریم که همه فیلم‌های ما باید در حد شاخص استانداردهای غرب باشد. در دیدار با مقام معظم رهبری دامنه وسیع برای رسیدن به سینمای انقلابی از جانب ایشان مطرح شد که باید مورد توجه قرار گیرد.