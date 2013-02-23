معادن تیموری قم در فوتسال کشور صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، شش تیم فوتسال معادن تیموری قم، پاسارگاد شهرکرد، اوپل موبایل مازندران، تربت جام، مبل کریمی کرج و سن ایچ ساوه در مدت شش روز به میزبانی استان قم دیدارهای خود در مرحله مقدماتی فوتسال باشگاه های کشور را برگزار می کنند.

در این رقابت ها تیم فوتسال معادن تیموری به عنوان نماینده قم حضور دارد و برای کسب جواز صعود به مرحله نهایی باید با پنج رقیب دیگر خود رقابت جانانه ای داشته باشد و بتواند به عنوان یکی از دو تیم اول و دوم گروه راهی مرحله نهایی شود.

مسئولان برگزاری این دوره از مسابقات با حضور سرپرستان تیم های حاضر در گروه دوم، قرعه کشی بازی ها را انجام داده و بدین ترتیب در روز نخست سه دیدار در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم به انجام رسید.

تماشاگران حاضر در سالن برگزاری رقابت ها، پیش از مسابقه تیم های فوتسال معادن تیموری قم و پاسارگاد شهرکرد که آخرین بازی روز نخست بود، دو دیدار دیگر را نیز تماشا کردند که از قضا هر دو مسابقه نیز پرگل از آب در آمد.

در این بازی ها تیم های فوتسال سن ایچ ساوه و معادن تیموری قم در گام نخست موفق به شکست حریفان خود شدند، ضمن اینکه یکی از بازی های روز نخست به تساوی و تقسیم امتیازها انجامید تا روز دوم دیدارهای این گروه از حساسیت بالایی برخوردار باشد.

تیم فوتسال معادن تیموری قم در نخستین دیدار خود به مصاف تیم پاسارگاد شهرکرد رفت و در حالی که مورد حمایت جدی تماشاگران قمی بود توانست در این بازی پر گل با حساب پنج بر دو میهمان خود را شکست داده و به سه امتیاز ارزشمند بازی دست یابد.

در این دیدار جذاب و تماشایی حامد فراهانی که در مسابقات فوتسال قهرمانی دانشجویان آسیا نیز عضو تیم ملی کشورمان بود و همچنین محمد مسعودی هر کدام دو گل برای تیم فوتسال معادن تیموری قم به ثمر رساندند، ضمن اینکه سعید قربانی زننده یکی دیگر از گل های نماینده قم بود.

نتایج بازی های روز نخست فوتسال قهرمانی باشگاه های کشور در قم:

معادن تیموری قم 5- 2 پاسارگاد شهرکرد

سن ایچ ساوه 4- 1 اوپل موبایل مازندران

مبل کریمی کرج 3-3 تربت جام خراسان رضوی

