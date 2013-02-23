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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۴۹

امینی در گفتگو با مهر:

13 فقره تصادف در جاده های خراسان جنوبی رخ داد

13 فقره تصادف در جاده های خراسان جنوبی رخ داد

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه های خراسان جنوبی از وقوع 13 فقره تصادف در محور های مواصلاتی استان طی هفته گذشته خبر داد.

سرهنگ علیرضا امینی در گفتگو با مهر اظهارکرد: طی هفته گذشته یک فقره تصادف فوتی در جاده های استان رخ داد که متاسفانه یک نفر از هموطنان ما جان خود را از دست داد.

 وی تعداد تصادفات جرحی هفته گذشته را 10 فقره اعلام کرد و بیان کرد: 18 نفر در این تصادفات مجروح شدند.

 وی با اشاره به وقوع دو فقره تصادف جرحی گفت: 31 درصد تصادفات استان به شکل واژگونی خودرو بوده است.

 رئیس پلیس راه های خراسان جنوبی با اشاره به عمده علل تصادفات هفته گذشته در استان عنوان کرد: عدم توجه به جلو با 38.5 درصد، عدم رعایت حق تقدم عبور با 31 درصد و انحراف به چپ با 23 درصد از عمده علل وقوع تصادفات در استان خراسان جنوبی گزارش شده است.

 وی افزود: 61.5 درصد تصادفات در محورهای فرعی و روستایی و 38.5 درصد در جاده های اصلی رخ داده است.

 سرهنگ امینی گفت: سواری ها با 61.5 درصد و متورسیکلت ها با 23 درصد از عمده وسایل نقلیه حادثه ساز در تصادفات هفته گذشته استان بوده اند.

کد مطلب 2004034

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