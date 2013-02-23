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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۳۰

نقدی اعلام کرد:

قائم شهر پایلوت مبارزه با مواد مخدر کشور شد

قائم شهر پایلوت مبارزه با مواد مخدر کشور شد

قائم شهر - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بسیج مستضعفان گفت: قائم شهر یکی از پنج شهر پایلوت مبارزه با مواد مخدر در کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد رضا نقدی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با اعتیاد  قائم شهر با اشاره به اینکه این شهرستان یکی از 5 شهر پایلوت مبارزه با مواد مخدر در کشور  است، اظهار داشت: اجرای این طرح در شهرستان از طریق نیروهای بسیجی تقویت می شود.

وی با بیان اینکه انگیزه و چارچوب این طرح شناسایی معتادان و توزیع کنندگان خرد و کلان و قاچاقچیان بزرگ است، افزود: اطلاعاتی درباره شناسایی معتادان و عاملان توزیع، دلیل معتاد شدن، سن و سال و محله و اقشار و قومیتی هستند، جمع آوری شود.

نقدی، هدف اصلی از اجرای این طرح را برخورد ارشادی و روانشناسی با افراد هدف، آگاه سازی، انگیزه دهی برای ترک این گونه اعمال دانست.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان، نخستین گام را توجیه مستمر و پیگبر صد درصد جمعیت شهرستان عنوان کرد و اظهار داشت: تجمع جمعیت در بیمارستان ها، مساجد، مدارس، پارکها، نقاط تفریحی مورد هدف این طرح است.

نقدی با اشاره به اینکه دشمن در هشت سال دفاع مقدس موفق به تسلیم ملت نشد، افزود:  امروز بواسطه مواد مخدر بدنبال به زانو در آوردن ملت است.

وی بیان داشت: انجام فعالیت و تغییرات و مبارزه علیه مواد مخدر را مردم باید در شهر و جامعه احساس کنند.

 

کد مطلب 2004036

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