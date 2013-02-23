لانه سازي پرنده ملي ايران در دشت لاغري بردسكن آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر، مسئول حفاظت محيط زيست بردسكن گفت: لانه سازي گونه آندميك زاغ بور در پناهگاه حيات وحش دشت لاغري اين شهرستان آغاز شد.

كوروش گشايشي اظهار كرد: زاغ بور يا زاغ ايراني با نام علميPodoces Pleskie گونه اي از خانواده كلاغ هاست كه به عنوان متكامل ترين پرندگان ناميده شده است.

مسئول حفاظت محيط زيست بردسكن افزود: از آنجا كه تنها گزارش معتبر در خصوص مشاهده اين گونه محدود به خاك ايران بوده است بسياري از پرنده شناسان آن را گونه اي بومي و آندميك به شمار آورده و لقب "پرنده ملي ايران " را به آن نسبت داده اند.

گشايشي بيان كرد: اين گونه لانه خود را به طرز هنرمندانه اي در ميان شاخه هاي درختچه ها و بوته هاي بياباني به ويژه قيچ ها و تاغ ها با بهره گيري از الياف گياهي بنا مي كند و كف لانه را از پشم گوسفند و گل ميپوشاند تا محيطي گرم براي تخم گذاري كه عمدتا اواسط اسفند ماه آغاز ميشود فراهم شود.

وي گفت: فرايند لانه سازي گونه آندميك زاغ بور هر ساله بسياري از عكاسان و علاقمندان حيات وحش را به عرصه هاي طبيعي اين شهرستان ميكشاند تا از نزديك اين رفتار عضو كوچك جثه خانواده كلاغ ها را شاهد باشند.

مسئول حفاظت محيط زيست بردسكن ضمن دعوت از علاقمندان جهت تهيه عكس و فيلم از اين پديده تصريح كرد: در حال حاضر تخريب زيستگاه به جهت گسترش اراضي زراعي و قطع بوته ها و درختچه هاي بياباني مهمترين خطري است كه اين گونه را تهديد ميكند و این اداره در جهت حمایت و حفظ گونه فوق اقدام به نصب تلمبه بادی، ساخت آبشخور، بهسازی چشمه ها، توزیع دان و حضور مستمر پرسنل در عرصه مزبور كرده است.

دوره آموزشي تيراندازي با سلاح سازماني در مه ولات برگزار شد

مسئول حفاظت محيط زيست مه ولات از برگزاری دوره آموزشی تیر اندازی با سلاح سازمانی دراين شهرستان خبر داد.

علي اصغر قرباني اظهار كرد: اين دوره سه روزه آموزشي با هدف آموزش نحوه بکارگیری و آموزش عملی تير اندازي با سلاح سازماني برگزار شد.

مسئول حفاظت محيط زيست مه ولات گفت: با هماهنگی سپاه امام رضا(ع) دراين شهرستان و زیر نظر مربیان مجرب این ارگان اين دوره آموزشي با موفقيت سپري شد.

قرباني با اشاره به اينكه شركت كنندگان علاوه بر گذراندن دوره تئوري آموزش، به صورت عملي نيز در ميدان تير حاضر و آموزش ديدند افزود: در اين دوره پرسنل یگان حفاظت محيط زيست این اداره با نحوه حمل، نگهداری و نیز قانون به کارگیری اسلحه آشنا شدند.

وي بيان كرد: براي شركت كنندگان در انتهاي دوره گواهینامه آموزشی صادر شد.